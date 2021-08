Les fans de Sonic the Hedgehog 2 adorent l’ajout d’Idris Elba comme Knuckles

Sonic l’hérisson les fans ont été plongés dans un état de choc béat grâce à l’annonce que l’acteur estimé Idris Elba rejoindra la franchise en tant que voix de Knuckles dans la suite à venir, Sonic le hérisson 2. Eh bien, les passionnés de Sonic ont eu l’occasion de réfléchir aux tons doux d’Elbe émanant de la bouche de l’échidné bien-aimé, et ils l’adorent.

IDRIS ELBA VOICING KNUCKLES EST LITTÉRALEMENT LE CASTING LE PLUS PARFAIT JAMAIS https://t.co/ShhidYgufD – Aniq (@aniqrahman) 10 août 2021

Introduit dans le Sonic le hérisson 3 jeu vidéo avant 1994, Knuckles a commencé son histoire en tant qu’antagoniste non jouable avant de s’unir avec Sonic l’hérisson et est depuis devenu l’un des personnages les plus populaires de la franchise.

idris elba vient d’être interprété comme un coup de poing dans le nouveau film sonore et je n’ai aucun contrôle sur moi-même pic.twitter.com/iM5ZXrgaaE – manny (@mannyfidel) 10 août 2021

Tout comme Sonic, Knuckles possède plusieurs capacités uniques, notamment le glissement et l’escalade des murs, et est un puissant combattant aux mains pointues. Il est le gardien de la Master Emerald, une énorme pierre précieuse qui contrôle les Chaos Emeralds intégrales de la série, et est le dernier membre vivant de sa race.

Je n’ai jamais pensé que je voudrais qu’Idris Elba soit Knuckles, mais nous y sommes. Honnêtement, je suis excité. Il va être génial ! #SonicMovie2pic.twitter.com/hh9twXUKTD — Nitro-Spidey : #TheSuicideSquad | BLM (@NitroSpidey) 10 août 2021

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations et de soutien des fans à l’idée de Aquaman la star Jason Momoa exprimant Knuckles dans Sonic le hérisson 2, il semble que le casting d’Idris Elba se soit exceptionnellement bien déroulé.

Idris Elba a été choisi comme Knuckles dans « Sonic the Hedgehog 2 ». Avec une voix distinctive et des seaux de charme, je pense qu’il est un excellent choix pour le rôle. Robotnik ferait mieux de courir. pic.twitter.com/BHNYCfkguU – Kevin le critique (@kevin_thecritic) 10 août 2021

De toute évidence, l’ajout de Idris Elbe, qui est devenu une star de premier plan et une marchandise hollywoodienne grâce à des rôles dans The Wire, Mandela: Long Walk to Freedom, Pacific Rim, Star Trek Beyond, et en tant que Heimdall dans le MCU, les fans sont encore plus enthousiastes à l’idée de revenir dans le monde de Sonic the Hedgehog.

IDRIS ELBA EST KNUCKLES ?! LAISSE GOOOO https://t.co/L8LzUV3NU2 – Les UnCommons 💫 (@WeirdEnoughHQ) 10 août 2021

Knuckles ne sera pas la première fois qu’Elbe exprimera un personnage bien connu, l’acteur ayant terrifié le public partout avec sa performance intense en tant que tyran du tigre Shere Khan en 2016 Le livre de la jungle.

La voix d’Idris Elba est articulée, douce et sexy. C’est-à-dire EXACTEMENT comment j’ai imaginé Knuckles – Ian Cook (@icu8024) 11 août 2021

Elba illumine actuellement l’écran en tant que Bloodsport dans l’aventure de la bande dessinée DC du réalisateur James Gunn, La brigade suicide, et son casting en tant que Knuckles a applaudi l’acteur pour ses choix de films.

DU BLOODSPORT AUX KNUCKLES, IDRIS ELBA RESTE GAGNANT. pic.twitter.com/B1cfEkHASF – Brenton (@dcuverse) 10 août 2021

Mis à part la fanbase, l’acteur a maintenant été accueilli à bras ouverts dans la famille Sonic, avec l’actrice Tika Sumpter, qui reprendra le rôle de Maddie dans Sonic le hérisson 2, se rendant sur les réseaux sociaux pour célébrer l’arrivée d’Idris.

Bienvenue à la fête Idris. #SonicMovie2https://t.co/xqQdYrNOTd – Tika Sumpter (@iamtikasumpter) 10 août 2021

Sonic le hérisson 2 ramasse avec le mammifère épineux ultra-rapide qui s’est installé à Green Hills. Mais Sonic est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances. A peine sont-ils partis que le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir à la fois de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Le réalisateur Jeff Fowler reviendra à la barre de la suite, avec Sonic le hérisson 2 également sur le point de ramener Ben Schwartz en tant que voix de Sonic the Hedgehog, aux côtés de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik, et James Marsden en tant que Tom Wachowski et Tika Sumpter en tant que sa femme, Maddie. Le premier film trouve le hérisson de couleur bleue et l’icône du jeu vidéo alors qu’il essaie de naviguer dans les complexités de la vie sur Terre avec son nouveau meilleur ami – un humain nommé Tom Wachowski. Ils doivent bientôt unir leurs forces pour empêcher le maléfique Dr Robotnik de capturer Sonic et d’utiliser ses pouvoirs pour dominer le monde.

Avec Elba maintenant à bord, les rumeurs selon lesquelles Knuckles figurera fortement dans la suite ont apparemment été confirmées. Des rapports précédents ont affirmé qu’il aurait un « rôle pertinent » dans le suivi et que l’apparence du personnage « sera plus grande qu’un caméo ». Décrit comme « de nature sérieuse, mais toujours crédule parfois », nous avons hâte de voir Elba apporter ses talents à la voix de Knuckles lorsque Sonic the Hedgehog 2 fera la course sur grand écran le 8 avril 2022. La nouvelle qu’Elba jouera Knuckles a été annoncé pour la première fois par l’acteur lui-même sur son Intagram.

