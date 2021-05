Les fans de Shrek défendent le film après qu’un article viral le qualifie de « terrible, pas drôle et surfait »

Vous vous êtes réveillé et avez choisi la violence?! À l’occasion du 20e anniversaire de Shrek?! Vous ne connaîtrez jamais la paix!

Un article viral du Guardian qui a appelé Shrek « ‘pas drôle et surfait » est complètement anéanti par Shrek Ventilateurs. Le film fête ses 20 ans depuis sa sortie le 18 mai 2001.

Les vrais le savent Shrek est un chef-d’œuvre cinématographique. Non seulement c’était le premier film à remporter un Oscar du meilleur long métrage d’animation, en 2020 Shrek a été sélectionné pour être conservé dans le Registre national du film par la Bibliothèque du Congrès, ce qui en fait le premier film d’animation DreamWorks et le premier film d’animation non produit ou distribué par Disney à être sélectionné.

Avec plusieurs suites à succès à son actif et ayant rapporté 484 millions de dollars dans le monde, il n’y a littéralement aucun moyen de nier Shrekl’impact culturel de.

Les fans de Shrek défendent le film après que l’article viral le qualifie de « terrible, pas drôle et surfait ». Image: Animation DreamWorks

Hélas, quelqu’un a un problème avec Shrek. Oui, nous ne voulions pas y croire, mais il y a Shrek haters vivant parmi nous à la vue de tous. Un article de Guardian devient actuellement viral en raison de son interprétation terriblement critique du classique.

L’article a été écrit pour marquer le 20e anniversaire de Shrek, mardi 18 mai. Mais attention, c’est incroyablement violent. L’article disait: « Shrek est un film terrible. Ce n’est pas drole. Ça a l’air affreux. Cela influencerait de nombreuses comédies animées par ordinateur peu drôles et affreuses qui copiaient sa formule d’auto-référence désinvolte et de sentimentalité maladive et douce. Trois de ces films terribles étaient des suites de Shrek et l’un était un spin-off avec une suite en cours. La malédiction s’est atténuée mais n’a pas été levée. « Je-

Il a continué: « Il est difficile d’expliquer pourquoi Shrek a frappé le moment culturel aussi carrément qu’il l’a fait – à part, vous savez, les gens semblaient l’apprécier – ou pourquoi il sera célébré dans des pièces du 20e anniversaire autres que celle-ci. Mais il vaut la peine de souligner à quel point son héritage reste globalement mauvais, ouvrant les vannes pour que d’autres grands studios empilent des célébrités dans des cabines d’enregistrement, les nourrissent de doublures polies par le comité et mettent ces lignes dans la bouche d’animaux impertinents de CGI ou d’humains. résidents de l’étrange vallée.

« Pire encore, cela a encouragé une attitude destructrice et de savoir-tout à l’égard des classiques, ce qui faisait que tout engagement sérieux avec eux semblait une perte de temps. Ces jadis étaient maintenant rendus lourds et boiteux, littéralement du papier hygiénique. . »

L’article se terminait de façon tranchante: «Il vaut mieux laisser toute l’entreprise dans le passé». Est-ce que… Lord Farquaad a écrit ceci?

Sans surprise, notre chronologie est en ruine et les fans de Shrek se sont regroupés pour défendre l’héritage de leur film préféré.

Un rappel que Shrek est à la fois 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙜𝙤𝙤𝙙 et sur Netflix. 💚 – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 18 mai 2021

Ce que je préfère dans cette critique du Guardian sur Shrek, c’est qu’il se lance directement dans le concept de la plomberie irréaliste – dans une histoire où un âne qui parle a des enfants avec un fard à paupières portant un dragon. – Elle Rudd 🌻 (@ElleRudd_) 18 mai 2021

Les choses ont été particulièrement en colère et source de division sur Twitter récemment, mais il semble que ce qui va vraiment nous achever est l’article du Guardian Shrek. – Rosie Holt (@RosieisaHolt) 18 mai 2021

J’adore le mec du Guardian qui pensait qu’il n’y avait pas assez de misère dans le monde actuellement, alors il ferait mieux de dire que Shrek est de la merde – Tom 🅡øsenthal 🥄 (@rosentweets) 18 mai 2021

Si vous êtes quelqu’un avec TASTE, alors aujourd’hui est probablement le meilleur moment pour un Shrek marathon de films. Heureusement pour vous, les quatre films sont désormais disponibles sur Netflix UK.

