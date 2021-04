Les fans de Shrek célèbrent le film d’animation emblématique DreamWorks à l’occasion de son 20e anniversaire

Le film d’animation bien-aimé Shrek a tenu sa première mondiale il y a 20 ans aujourd’hui, et les fans du monde entier célèbrent cet anniversaire. Mettant en vedette Mike Myers dans le rôle de la voix de l’ogre titulaire, le film classique présentait également les voix d’Eddie Murphy dans Donkey, Cameron Diaz dans Fiona et John Lithgow dans Lord Farquaad. Quand il a été publié par DreamWorks en 2001, il est devenu un succès instantané, et deux décennies plus tard, Shrek reste toujours aussi populaire.

« Shrek a été créée il y a 20 ans aujourd’hui, et le monde est depuis lors un endroit plus vert « , a tweeté Netflix Royaume-Uni et Irlande. » Il y a 20 ans aujourd’hui, le film le plus emblématique jamais sorti, « a Shrek compte de fan a également tweeté. « Shrek20e anniversaire, allez fêter ça! «

En publiant un GIF animé de l’ogre vert, un autre fan écrit: « Joyeux 20 ans depuis que ce bel homme a honoré les salles de cinéma, je t’aime #Shrek. »

« En ce jour de 2001, Shrek a été créée au Mann Village Theatre de Westwood, à Los Angeles, changeant à jamais le cours de la culture Internet et de l’animation « , dit quelqu’un d’autre, ajoutant quatre superbes plans du film à la publication. » Voici encore 20 ans de Shrek! «

Ne voulant pas accepter que deux décennies entières se soient écoulées depuis Shrek est arrivé, un autre fan écrit en majuscules: « SHREK A 20 ANS NE SE SENT PAS BIEN CE QUE 15 JE PEUX COMPRENDRE MAIS IL Y A 20 ANS BEING SHREK’S RELEASE WTF! »

This Day In Entertainment History résume également cela en écrivant: « Ce jour-là, le 22 avril, il y a 20 ans, le célèbre film DreamWorks et le meme Internet #shrek ont ​​été diffusés dans les salles, gagnant 484,4 millions de dollars au box-office sur un 60 budget d’un million de dollars. «

Écrit par Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman et Roger SH Schulman, Shrek a été réalisé par Andrew Adamson et Vicky Jenson. Basé sur le conte de fées du même nom de 1990 de William Steig, l’histoire sert de satirisation d’autres contes de fées avec des apparitions spéciales de personnages établis. Il suit l’histoire d’un ogre territorial qui tombe amoureux d’une princesse et élabore un plan pour la sauver d’un sinistre roi en herbe avec l’aide de son meilleur ami, un âne qui parle.

Shrek a rencontré un énorme succès après sa première en salles. Non seulement la banque de films a dépassé 484 millions de dollars contre un budget de 60 millions de dollars, mais elle a également impressionné les critiques. Le film d’animation a remporté le tout premier Oscar du meilleur film d’animation et a également été nominé pour un autre Oscar du meilleur scénario adapté. L’année dernière, il a été sélectionné pour être conservé dans le Registre national du film par la Bibliothèque du Congrès, renforçant ainsi son héritage.

Pour célébrer Shrek à 20 ans, Fathom Events ramènera le film en salles le mois prochain. Le dimanche 25 avril; Mercredi 28 avril; et jeu.29 avril Shrek sera projeté dans des salles limitées, donnant aux fans de longue date une chance de revisiter le film sur grand écran pendant que les nouveaux fans peuvent le voir Shrek dans les théâtres pour la première fois. Vous pouvez acheter des billets aux Fathom Events.

Joyeux 20e anniversaire, Shrek!

