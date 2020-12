Les fans de «  Sex and the City  » ont fait campagne pour que ce personnage revienne au spectacle

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) est tombée amoureuse de plusieurs hommes tout au long Sexe et ville. Mais certains fans sont tombés aussi durement pour l’un d’eux même s’il était censé faire une courte apparition dans la série. Les fans ont fait campagne avec succès pour qu’il revienne de manière créative.

Aidan Shaw a rejoint « Sex and the City » dans la saison 3

Aidan fait sa grande entrée dans l’épisode, «No Ifs, Ands or Butts». Carrie commence à sortir avec le créateur de meubles, mais il y a un problème. Il ne veut pas sortir avec un fumeur alors elle essaie d’arrêter.

Ils continuent à sortir ensemble et essaient de surmonter leurs différences. Mais il ne faut pas longtemps à M. Big (Chris Noth) pour réapparaître dans sa vie. Il y a alors un certain temps où Carrie est prise dans un triangle amoureux.

Les fans se sont investis et ont pris parti entre les deux hommes. Mais apparemment, Aidan n’était pas censé rester aussi longtemps dans les parages. Cela a changé lorsque les fans se sont impliqués.

Les fans ont fait campagne pour le retour d’Aidan

Corbett a parlé de l’introduction de son personnage avec Daily News. « Ce qui s’est passé, c’est que les fans se sont en quelque sorte réunis et se sont liés sur Internet », a-t-il déclaré.

«Ils ont envoyé [the producers] ces petites, je suppose de petites chaises en bois non finies de 6 pouces », at-il affirmé. «Et ils ont dit: ‘Ne laissez pas Aidan inachevé’, n’est-ce pas? ‘ … Parce que vous connaissez, [he] était un fabricant de meubles, et c’est une chaise inachevée, ha, ha. Je pensais que c’était plutôt mignon.

Cela a fonctionné et Corbett a été ramené pour la saison 4. Malheureusement, les choses ne se sont dégradées qu’à partir de là. Aidan a proposé à Carrie et ils se sont fiancés. Mais Carrie n’a pas pu s’engager, donc ça n’a pas marché.

Corbett a déclaré que les fans avaient fait campagne pour le ramener. Nous voyons donc Aidan et Carrie se croiser et elle a découvert qu’il était marié et avait un bébé. Fondamentalement, le message est que Carrie et M. Big sont faits l’un pour l’autre.

La franchise pourrait perdre un personnage important

Certains fans ont demandé que l’émission de télévision revienne. On dirait que cela pourrait arriver, mais pas de la façon dont les fans auraient pu s’y attendre.

TV Line a rapporté que HBO Max travaillait sur un accord pour récupérer l’émission en série limitée. Mais tout le monde ne revient pas. Parker, Kristin Davis, qui a joué Charlotte York, et Cynthia Nixon, qui a joué Miranda Hobbes feraient partie du projet.

Cela signifie que Kim Cattrall, qui a joué Samantha Jones, ne reviendra pas. Cattrall a déjà fait savoir qu’elle n’était plus intéressée à jouer le personnage.

Personne n’a encore confirmé la rumeur. Mais si la série limitée se produit, les fans se demanderont combien d’autres membres de la distribution ne reviendront pas pour plus d’épisodes.