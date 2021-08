Les fans de Selena Gomez appellent un commentaire sur la greffe de rein dans The Good Fight

in







« La greffe de rein était une situation potentiellement mortelle et je ne comprends pas comment cela pourrait jamais traverser l’esprit de quelqu’un de s’en moquer. »

Les fans de Selena Gomez prennent sa défense sur les réseaux sociaux après que sa greffe de rein a été mentionnée dans un épisode de Le bon combat.

La série Paramount+ dirigée par Christine Baranski et Audra McDonald s’échauffe au cours d’un épisode diffusé en juillet et axé sur l’annulation de la culture et des blagues offensantes. Dans l’épisode, l’un des personnages fait référence à la chirurgie salvatrice de Selena Gomez dans une conversation sur des blagues interdites.

En conséquence, les fans de Selena ont commencé à diffuser la tendance « Respect Selena Gomez » sur les réseaux sociaux.

Les fans de Selena Gomez appellent The Good Fight sur le commentaire de greffe de rein. Photo : Kevin Winter/Getty Images pour Global Citizen VAX LIVE

Le bon combat la saison 5, l’épisode 4 explore la culture de l’annulation, ce qui est et ce qui n’est pas considéré comme une blague offensante, et qui, le cas échéant, est autorisé à raconter ces « blagues ».

Les employés du cabinet d’avocats de l’émission commencent alors à imprimer des « permis de plaisanterie », avec des sujets qui incluent un éventail de problèmes, de stéréotypes et de personnalités célèbres comme Barack Obama, Kamala Harris et Greta Thunberg pour n’en nommer que quelques-uns.

Au cours d’une conversation entre Marissa, Jay et Jim au sujet des permis, Jay demande quels types de sujets sont interdits. Jim dit « Nécrophilie ? » auquel Marissa répond : « Non, ça pourrait être drôle. » Jay suggère alors « Autisme » et Jim répond par « La greffe de rein de Selena Gomez ». Les sujets sont jugés hors de la table.

Le bon combat s’inspire souvent d’événements politiques et de la culture pop de la vie réelle. La scène semble faire référence au contrecoup des «blagues» inacceptables sur l’opération de Selena qui ont été diffusées sur le Sauvé par le gong redémarrer en 2020.

Les fans ont maintenant appelé le spectacle en mentionnant le nom de Selena dans la scène et en évoquant son opération. Pour montrer leur soutien à la star, ils ont réussi à obtenir la tendance « RESPECT SELENA GOMEZ » sur Twitter.

Un autre fan a écrit: « la greffe de rein était une situation mettant la vie en danger et je ne comprends pas comment cela pourrait jamais venir à l’esprit de quelqu’un de s’en moquer RESPECT SELENA GOMEZ. »

Comme mentionné ci-dessus, les fans de Selena Gomez ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux des blagues offensantes et des références faites dans les émissions de télévision concernant la chirurgie de sauvetage en direct de Selena en 2017.

En novembre 2020, le Sauvé par le gong le redémarrage a été claqué après que des graffitis aient été vus en arrière-plan indiquant: « Est-ce que Selena Gomez a même un rein? » Une autre « blague » a vu deux personnages spéculer sur l’identité du donneur de Selena, bien que Selena ait déjà partagé que Francia Raisa lui avait fait don d’un rein.

Suite au contrecoup, les scènes ont été supprimées et les créateurs ont publié une déclaration et des excuses : « Nous nous excusons. Il n’a jamais été dans notre intention de prendre à la légère la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son association caritative, le Fonds Selena Gomez pour la recherche sur le lupus à l’USC.

