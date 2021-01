Les fans de Sabrina Carpenter pensent que ses paroles de Skin concernent Olivia Rodrigo et Joshua Bassett

« Peut-être que tu ne le pensais pas, peut-être que blonde était la seule rime »

Sabrina Carpenter est de retour avec un tout nouveau single et les fans sont convaincus que ses paroles « Skin » parlent du prétendu triangle amoureux de Joshua Bassett et Olivia Rodrigo dans lequel elle aurait appartenu.

Plus tôt ce mois-ci (8 janvier), High School Musical: The Musical: La série star Olivia Rodrigo a publié «Permis de conduire. La chanson à succès est une ballade déchirante et les gens croient qu’Olivia l’a écrite à propos de sa co-star et présumé ex Joshua Bassett. Les paroles semblent faire référence à Joshua quittant Olivia pour Sabrina Carpenter. Joshua a depuis sorti une chanson intitulée «Lie Lie Lie».

Maintenant, il semble que Sabrina raconte sa version de l’histoire. Les fans pensent que ses paroles «Skin» sont une réponse directe à «Drivers License».

De qui parlent les paroles de «Skin» de Sabrina Carpenter?



Paroles de Sabrina Carpenter Skin: S’agit-il d’Olivia Rodrigo et Joshua Bassett? Image: Kevin Mazur / MTV Movie & TV Awards 2020 / , Image Group LA / Disney Channel via

Sabrina commence à chanter «Skin»: «Peut-être que nous aurions pu être amis / Si je vous rencontrais dans une autre vie / Peut-être que nous pourrions faire semblant / Il n’y a pas de gravité dans les mots que nous écrivons», faisant apparemment référence au fait qu’elle et Olivia sont des auteurs-compositeurs. Elle semble alors faire explicitement référence à ‘Permis de conduire’ en ajoutant: « Peut-être que vous ne le pensiez pas / Peut-être que » blonde « était la seule rime. »

Dans ‘Drivers License’, Olivia Rodrigo chante: « Et tu es probablement avec cette fille blonde / Qui m’a toujours fait douter / Elle est tellement plus âgée que moi / Elle est tout ce dont je ne suis pas sûre ». Les fans pensent que la fille blonde est Sabrina parce que Joshua et Sabrina ont posté des vidéos TikTok ensemble et Sabrina (21 ans) est blonde et quatre ans plus âgée qu’Olivia (17 ans).

Pour ajouter à ce que dit Sabrina, les fans ont remarqué qu’Olivia a en fait changé les paroles de « brunette » dans la première version de « Drivers License » à « blonde » dans la version officielle. Dans le refrain de ‘Skin’, Sabrina poursuit alors: « Tu peux essayer / De passer sous ma, sous ma, sous ma peau / Pendant qu’il est sur la mienne. »

Sabrina continue alors: « Tu lui dis comment tu le vois / Comme la vérité est ce que tu décides » et « Tu me mets sous les projecteurs / Mais j’ai été sous ça toute ma vie ». Sur le pont, Sabrina chante: « J’espère juste qu’un jour / On pourra tous les deux en rire. »

Dans l’état actuel des choses, Sabrina n’a pas confirmé spécifiquement de qui parle la chanson, mais les fans pensent qu’elle est assez explicite. Voici quelques-unes des réactions à ce jour.

« peut-être que la blonde était la seule rime » je hurle !!! JE T’AIME – sαntiαgo dansant avec le diable (@iluvatic) 22 janvier 2021

fille je ne m’attendais pas à ce que ce clap soit littéralement ce qui se passe – demande de plaidoirie😀 (@MODUSKNZ) 22 janvier 2021

soyons clairs: Sabrina Carpenter et Olivia ne se «battent» pas pour Joshua. la peau est dirigée vers la haine que l’internet lui a immédiatement lancée sans rien savoir d’elle. même le lyrique «j’espère qu’un jour, nous pourrons tous les deux en rire» le montre. – alysia STREAM SKIN (@jusswannaexhale) 22 janvier 2021

Sabrina Carpenter a co-écrit «Skin» avec Tia Scola et Ryan McMahon. Il n’est actuellement pas clair s’il s’agit d’un single autonome ou d’une partie d’un nouveau projet. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Sabrina Carpenter – ‘Skin’ paroles

VERSET 1

Peut-être que nous aurions pu être amis

Si je t’ai rencontré dans une autre vie

Peut-être que nous pourrions alors faire semblant

Il n’y a pas de gravité dans les mots que nous écrivons

Peut-être que tu ne le pensais pas

Peut-être que «blonde» était la seule rime

La seule rime

PRÉ-CHOEUR

Je veux que mon cœur se brise, se brise, non

Je suis heureux et tu détestes ça, détestes ça, oh

Et je ne te demande pas de laisser tomber

Mais tu as dit de ton côté

Alors je vais dire au mien

Oh

REFRAIN

Tu peux essayer

Pour passer sous ma, sous ma, sous ma peau

Pendant qu’il est sur le mien

Ouais, tout sur moi, tout sur ma, tout sur ma peau

Je souhaite que tu saches que même toi

Je ne peux pas entrer sous ma peau si je ne te laisse pas entrer

VERSE 2

Vous dites comment vous le voyez

Comme la vérité est ce que tu décides

Certaines personnes vont le croire

Et certains liront entre les lignes

Tu me mets sous les projecteurs

Mais j’ai été sous ça toute ma vie

J’ai dit toute ma vie

PRÉ-CHOEUR

Je veux que mon cœur se brise, se brise, non

Je suis heureux et tu détestes ça, détestes ça, oh

Et je ne te demande pas de laisser tomber

Mais tu as dit de ton côté

Alors je vais dire le mien, le mien

REFRAIN

Tu peux essayer

Pour passer sous ma, sous ma, sous ma peau

Pendant qu’il est sur le mien

Ouais, tout sur moi, tout sur ma, tout sur ma peau

Je souhaite que tu saches que même toi

Je ne peux pas entrer sous ma peau si je ne te laisse pas entrer, oh

Tu peux essayer

Pour passer sous ma, sous ma, sous ma peau

Pendant qu’il est sur le mien

Ouais, tout sur moi, tout sur ma, tout sur ma peau

Je souhaite que tu saches que même toi

Je ne peux pas entrer sous ma peau si je ne te laisse pas entrer, oh

PONT

J’espère juste qu’un jour

On peut tous les deux en rire

Quand ce n’est pas dans notre visage

Je n’aurai pas à danser autour

Ne te rend pas fou

Ce ne sera pas toujours comme ça

REFRAIN

Tu peux essayer

Pour passer sous ma, sous ma, sous ma peau

Pendant qu’il est sur le mien

Ouais, tout sur moi, tout sur ma, tout sur ma peau

Je souhaite que tu saches que même toi

Je ne peux pas entrer sous ma peau si je ne te laisse pas entrer

.

