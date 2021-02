Riverdale saison 5, épisode 5 a vu Archie Andrews et Betty Cooper devenir chauds et lourds sous la douche.

Archie et Betty viennent d’avoir des relations sexuelles pour la première fois en Riverdale l’histoire et les gens ne peuvent pas oublier à quel point la scène de sexe était torride.

Riverdale les fans savent déjà qu’Archie Andrews (KJ Apa) et Betty Cooper (Lili Reinhart) ont une histoire longue et compliquée ensemble. Dans la saison 1, Betty avait un énorme béguin pour Archie mais cela n’a jamais conduit à rien de concret. Archie a alors commencé à voir Veronica (Camila Mendes) et Betty a commencé à sortir avec Jughead (Cole Sprouse), laissant les expéditeurs de Barchie les mains vides.

Cependant, dans la saison 4, Archie et Betty ont commencé à développer des sentiments forts l’un pour l’autre et ont même partagé un baiser passionné derrière le dos de Veronica et Jughead. Dans la saison 5, Veronica et Archie se sont séparés et, pendant le saut dans le temps de 7 ans, Betty et Jughead se sont également séparés. Betty et Archie sont partis Riverdale mais maintenant ils sont de retour et ils ont juste eu des relations sexuelles sous la douche.

Betty et Archie seront-ils ensemble dans Riverdale saison 5?



Les fans de Riverdale le perdent face à la scène de sexe sauvage d’Archie et Betty. Image: La CW

Oui. Betty et Archie ont officiellement couché ensemble. Riverdale saison 5, épisode 5 voit les quatre principaux se réunir pour la première fois depuis le saut dans le temps. Archie, qui avait passé les sept dernières années dans l’armée américaine, a été renvoyé à Riverdale après avoir souffert du SSPT. Pendant ce temps, Betty avait rejoint un programme de formation du FBI et avait apparemment commencé à sortir avec son patron.

Archie a appelé le reste du Mystery Gang à revenir Riverdale après avoir remarqué que Hiram Lodge avait plongé leur ville natale dans un désarroi total. Alors qu’Archie, Betty, Veronica et Jughead travaillent avec Toni et Kevin pour sauver Riverdale, il devient évident qu’il y a encore des tensions sexuelles entre Archie et Betty et ils agissent finalement dessus dans l’épisode.

Après que le gang ait réussi à retirer les Ghoulies de la vieille maison d’Archie, Betty et Archie doivent s’éclaircir et ils mentionnent tous les deux qu’ils sont en sueur et doivent se doucher. Ils partagent ensuite un regard entendu et cela les incite à avoir des relations sexuelles passionnées sous la douche. Il fait très chaud, il fait chaud et les expéditeurs de Barchie en vivent pour chaque seconde.

«Betty, qu’est-ce qui vient de se passer? »

Betty – « quelque chose que nous voulions tous les deux faire depuis le lycée mais que nous n’avons jamais réussi à faire » #Barchie vient juste d’admettre qu’ils voulaient avoir … l’un avec l’autre depuis le lycée. Je ne peux pas 😫😍😱❤️ #Riverdale pic.twitter.com/vkxeW8MBH8 – Karry 🌺 (@ Karrywood123) 18 février 2021

Après avoir eu des relations sexuelles, Archie dit: « Betty, qu’est-ce qui vient de se passer? », Et Betty répond: « Quelque chose que nous voulions faire depuis le lycée mais que nous n’avons jamais fait ». Ils indiquent ensuite clairement qu’ils ne sont que des amis qui se connectent, mais quelque chose nous dit qu’ils peuvent aller plus loin. Si le teaser de l’épisode 6 est quelque chose à passer, il semble qu’ils en accrocheront BEAUCOUP.

Qu’en penses-tu? Expédiez-vous Barchie?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂