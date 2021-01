Les fans de Resident Evil rassemblent de l’espoir pour les ports de titres PS1 classiques

Capcom accueillera le Resident Evil Showcase plus tard cette semaine, et les fans de la franchise d’horreur ne font que mettre leur culotte dans une torsion sur la perspective que les trois jeux classiques PlayStation 1 soient portés sur des consoles modernes. Tout cela provient de un compte à rebours sur le compte Twitter de la franchise, qui a commencé à marquer chaque jour avant l’événement avec un retour sur chaque titre principal. Eh bien, tous sauf Resident Evil 0. Grâce à quelques différences intéressantes entre les jeux originaux et les vidéos que Capcom a postées sur Twitter, certains fans estiment que nous sommes sur le point d’obtenir les ports des versions PS1 originales de Resident Evil Resident Evil 2et Resident Evil 3: Nemesis.

Jusqu’à présent, chaque publication s’est concentrée sur les écrans d’inventaire, et les utilisateurs de Twitter aux yeux d’aigle observent les changements entre les jeux lancés dans les années 1990 et ce que Capcom publie sur son canal de médias sociaux. Par exemple, la vidéo de Resident Evil 3: Nemesis ci-dessous présente une section d’inventaire beaucoup plus longue ainsi que le badge du 25e anniversaire dans le coin inférieur droit.

Nous créons un premier aperçu du gameplay et du combat dans Resident Evil Village dans le #REShowcase, juste pour toi. 5 jours avant l’événement: ⭐ https://t.co/e4wOPFi45Z pic.twitter.com/NSvFIBobXp – Resident Evil (@RE_Games) 16 janvier 2021

En raison de la façon dont Capcom avait procédé au compte à rebours du prochain Resident Evil Showcase, les supporters pensaient que le développeur annoncerait peut-être les ports pour les trois jeux classiques. Hier, ils ont rencontré un certain barrage routier, alors que le compte à rebours se poursuivait avec Resident Evil 4. La ligne de pensée générale maintenant est simplement que Capcom compte à rebours jusqu’à l’événement numérique en examinant chaque version principale. Cela s’alignerait correctement avec une révélation de Resident Evil Village ce jeudi, après tout. Aussi cool qu’une telle version soit sur PlayStation 5 et PlayStation 4, nous doutons vraiment que cela se concrétise.

