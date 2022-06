Les fans de Poltergeist célèbrent 40 ans d’horreur de banlieue

Steven Spielberg a toujours été connu comme l’homme derrière certains des plus grands films familiaux de tous les temps, mais le 4 juin 1982, il a produit un petit film intitulé Esprit frappeur – un film qui, à 40 ans, est toujours considéré comme l’un des films d’horreur les plus troublants jamais réalisés. Alors que le film était réalisé par Massacre à la tronçonneuse réalisateur Tobe Hooper, on pense que Spielberg lui-même a beaucoup contribué à la réalisation du film et compte tenu de la façon dont il montre un côté différent du même cadre de banlieue d’ET qui n’est pas une rumeur trop folle à croire.

Malgré certains des effets du film qui semblent maintenant datés, l’histoire choquante d’une famille ordinaire tourmentée par des esprits malveillants n’a pas perdu son avantage, et son héritage, qui comprenait deux suites, a inspiré de nombreux autres films au cours des décennies qui ont suivi. Avec Craig T. Nelson dans le rôle de Steve, le chef de la famille Freeling, qui, avec sa femme Darlene, jouée par JoBeth Williams, vivent leur vie normale et s’occupent de leurs enfants, dont la jeune Carole Anne (Heather O’Rourke). Il ne faut pas longtemps avant que des choses étranges commencent à se produire, comme Carole Anne prononçant les mots immortels « Ils sont là » alors qu’elle était assise devant une télévision couverte d’électricité statique.

FILM VIDÉO DU JOUR

Aujourd’hui, à l’occasion du 40e anniversaire de la sortie du film, les médias sociaux ont rendu hommage à l’un de ces films qui vous envahit après avoir commencé comme une histoire de fantômes troublante et s’être transformé en une attaque totale contre les sens. Après avoir fait bondir toute une génération au son d’un téléviseur sans signal, il n’est pas étonnant que tant de gens aiment encore Esprit frappeur.

Lié:

Poltergeist est l’un des films « maudits » les plus célèbres

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Alors que la production cinématographique était censée être jonchée d’un certain nombre de problèmes qui ne pouvaient pas tous être expliqués, la mort prématurée de l’actrice Heather O’Rourke et Dominique Dunne, décédées respectivement à l’âge de 12 et 22 ans, a conduit le film à être considéré comme « maudit » par ceux qui croient en de telles superstitions. O’Rourke est décédée lors du tournage du troisième volet de la franchise en 1988, et le film a été achevé et sorti à titre posthume et son décès est devenu presque aussi connu que la franchise cinématographique elle-même.

Alors que certains de Esprit frappeurLes effets spéciaux de semblent datés maintenant, le remake du film de 2015 a prouvé que ce n’est pas parce que la technologie a progressé qu’elle conduit nécessairement à un film plus effrayant. Alors que le film original continue de détenir un taux d’approbation élevé de 87% sur Rotten Tomatoes, le remake a lutté jusqu’à un lamentable 30%.

Alors que les nouvelles générations ont tendance à voir tout ce qui date des années 80 comme obsolète et ayant toujours besoin d’un remake, un film aussi emblématique et bien fait que Esprit frappeur est celui qui résiste encore à certains des meilleurs films d’horreur de la dernière décennie. Comme lui, et de nombreux autres films classiques, ont atteint 40 ans, il n’y a pas vraiment de meilleur moment pour faire un voyage nostalgique à une époque où de nombreux films emblématiques étaient tout nouveaux et se préparaient à faire leur marque dans le monde du cinéma.