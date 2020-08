Les fans de Pokémon paient des centaines de dollars pour des popsicles usagés

Cela peut sembler étrange, mais les fans de Pokémon au Japon sont actuellement chauds sur la glace, pas seulement à cause des températures élevées. À proprement parler, ils ne sont même pas chauds sur la glace, juste sur le bâton. Cela semble étrange? Alors tu ne sais probablement pas que les limités sont derrière Bâtons Gari Gari-Kun réel Marchandise–Trésors cacher!

Pokémon: probablement le bâton de popsicle le plus cher au monde

le Gari Gari Kun–la glace dans la saveur ananas vous n’achetez pas à cause du plaisir glacé. Au contraire, vous pouvez ignorer en toute sécurité l’essai fruité et passer directement au style.

Quelle est la particularité du bâtonnet de popsicle? Sur un morceau de bois un très spécial La société Pokémon-La coopération est un relief symbole. Si le bon symbole est trouvé et envoyé, l’heureux gagnant en recevra un spécial Carte à collectionner Pokémon.

Voici à quoi ressemblent les précieuses tiges. © Gari Gari Kun

Afin d’obtenir le bâton de popsicle avec le marquage correct, l’édition limitée de la crème glacée est maintenant un commerce rapide sur la plate-forme japonaise Mercari conduit. Là, les petits morceaux de bois jusqu’à 50 000 yens (autour 400 euros) vendu.

En comparaison: Un pack entier de bâtons Gari Gari-Kun limités coûte l’équivalent 2,79 euros et offrez au moins un peu de glace à l’ananas à grignoter. Sur Mercari Avec un peu moins de 400 euros, cependant, vous pouvez simplement acheter les bâtons de popsicle sucés pour cela 140 fois hors cote.

À quoi sert l’effort?

Tout le prix d’une carte à collectionner spéciale: le mystérieux Pokémon Dark Ape Zarude. Ce qui est fou, c’est que la carte n’est pas aussi précieuse que vous pourriez le penser. La carte TCG est déjà disponible 5000 yensque converti pour un peu moins 4 euros.

Pour cette carte, les gens sont occupés à sucer de la glace à l’ananas. © La société Pokémon

Apparemment, pour la plupart des fans de Pokémon, le chemin est le but et le triomphe en bois pèse plus que la carte gagnante possible. Sinon, un tel investissement ne vaudrait probablement pas la peine.

