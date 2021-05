Les fans de PlayStation ne sont pas satisfaits de cette nouvelle image de film inexplorée

Spotcam Caméra WiFi Extérieure Infrarouge Alarme Sonore Stockage Cloud Spotcam Sense Pro

Découvrez cette nouvelle caméra de surveillance WiFi intelligente munie de multiples fonctions. Connectez votre caméra directement sur votre WiFi et ne ratez pas un seul instant pendant votre absence. Consultez les images en direct de n'importe où, avec votre smartphone, PC ou tablette, ou vérifiez les enregistrements effectués à votre retour. En cas d'urgence, soyez averti sur votre téléphone directement via des alarmes et des notifications. Avec la qualité d'image exceptionnelle de cette caméra et l'angle de vision incroyable de 155°, vous ne raterez pas un seul détail d'image même dans une grande pièce. Utilisez le micro et le haut-parleur pour interagir directement par le biais de la caméra. Points forts : Application 100% Française ? Installation simple et rapide 100% guidée Qualité d'image Full HD 1080P Angle de vision ultra large 155° Vision nocturne jusqu'à 15 mètres Son Bi-canal Microphone + haut-parleur Programmation Alarme sonore Détection de mouvement et de son très précise avec paramètres avancés Stockage cloud gratuit et accès à distance aux enregistrements Partage de vidéos simplifié Alertes en temps réel sur smartphone ou tablette ou PC Capteurs environnementaux (humidité, température, éclairage) Accès multi utilisateurs et multi plateformes (iOS, Android, Windows, Mac) Interaction simple et efficace avec Spotcam 100% Française, l'application Spotcam vous permettra d'interagir très facilement sur votre smartphone ou votre PC et d'ajuster les paramètres comme vous les désirez, en quelques secondes. Cette caméra a été développée en privilégiant la simplicité d'utilisation afin de satisfaire un public varié. L'application étant entièrement en français, et la caméra fournie avec un mode d'emploi en français, l'installation se fait en quelques minutes. Utilisez la visualisation en direct pour garder un ?il permanent sur ce que vous souhaitez surveiller. Naviguez dans les menus fluides et clairs qu'apportent une application entièrement gratuite. Capteur de mouvement super efficace Profitez des dernières innovations technologiques apportées à ce capteur de mouvement pour maintenir une sécurité absolue de la zone de surveillance. Paramétrez votre caméra de manière à être averti sur votre smartphone (ou votre email ou navigateur internet sur PC) à chaque fois que la caméra détecte quelque chose pour vous sentir rassuré et sortir en toute sérénité. Alarme sonore (sirène) intégrée La sirène intégrée peut se déclencher à chaque détection de présence ou de son devant la camera, elle est configurable dans les réglages de l'application. Consultez vos enregistrements partout avec stockage Cloud gratuit Grâce au Cloud intégré à l'application, stockez vos enregistrements sur votre compte cloud gratuit (pendant 24 heures) et...