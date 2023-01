Les fans de Phineas et Ferb sont ravis du prochain renouveau de la série

Préparez-vous pour plus Phineas et Ferb. Initialement lancée en tant que série télévisée en 2008, la série de dessins animés à succès a duré quatre saisons avant de conclure sa diffusion sur Disney Channel en 2015. En 2020, le duo titulaire est revenu pour une suite de film Disney + surnommée Phineas et Ferb le film : Candace contre l’univers. Maintenant, via THR, il a été révélé que deux nouvelles saisons de 20 épisodes de Phineas et Ferb ont été commandés pour Disney Channel après que le co-créateur Dan Povenmire a signé un nouveau contrat global avec Disney Branded Television ; l’accord comprend également une deuxième saison de sa nouvelle série Hamster et Gretel.





Le président de Disney Branded Television, Ayo Davis, a déclaré dans un communiqué: « Dan est réputé pour sa capacité à créer des histoires et des personnages universellement appréciés avec à la fois du cœur et de l’humour. Nous ne pourrions pas être plus heureux de poursuivre notre collaboration avec lui et de ramener l’emblématique Phineas et Ferb d’une grande façon. »

« Dan est un véritable cerveau, et sa brillante marque de narration a toujours été imprégnée d’un sens de l’humour bienveillant et optimiste qui continue de trouver un accord parfait avec le public du monde entier », ajoute la vice-présidente exécutive de l’animation de la société, Meredith. Roberts. « Au nom de tout le monde chez Disney Television Animation, nous sommes ravis de poursuivre notre association avec Dan et son équipe créative inspirante – des producteurs, des écrivains, des animateurs, des compositeurs de chansons et des réalisateurs visionnaires qui ont diverti et connecté des générations de téléspectateurs. »

Phineas et Ferb suit Phineas Flynn et son demi-frère, Ferb Fletcher, alors qu’ils se lancent dans de grands nouveaux projets à poursuivre dans chaque épisode. La série, créée par Dan Povenmire et Jeff « Swampy » Marsh, a été un énorme succès pour Disney, engendrant une franchise qui a depuis vu des croisements avec Marvel et Guerres des étoiles et même Primetime Emmy Award gagne. Povenmire, qui sera de retour pour donner la voix du Dr Heinz Doofenschmirtz dans le renouveau, a déclaré dans sa propre déclaration comment il espère que la jeune génération d’aujourd’hui répondra tout aussi bien aux nouveaux épisodes de Phineas et Ferb a-t-il eu lors de la précédente diffusion de l’émission sur Disney Channel.

« Ce fut le plus grand plaisir de ma carrière de voir comment toute une génération d’enfants et de parents a adopté les personnages et l’humour de Phineas et Ferb», a déclaré Povenmire. « J’ai hâte de replonger dans la série pour eux et pour toute une nouvelle génération. »





Phineas et Ferb reviendront sur Disney Channel

Les fans ont exprimé leur enthousiasme pour le retour de la série. Comme le dit un fan, « je suis si heureux que Phineas et Ferb soient toujours aussi forts. Tant de vieilles émissions de télévision ont été annulées, je suis content qu’il y en ait encore une. »

Qualifiant le reportage de « meilleure nouvelle du monde entier », le journaliste Palmer Haasch a également noté : « J’ai revu toutes les Phineas et Ferb en 2020 quand Candace contre l’univers est sorti et j’ai été frappé de voir à quel point c’était réfléchi, plein d’esprit et extrêmement drôle une décennie après l’avoir regardé quand j’étais enfant. Normalement, je serais plus sceptique quant à un redémarrage, mais j’y crois beaucoup !!! »

Une date de première n’a pas encore été fixée pour le Phineas et Ferb la relance. Vous pouvez diffuser des épisodes passés sur Disney + et vous pouvez voir d’autres réactions de fans ci-dessous.