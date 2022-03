Les fans de Peaky Blinders vont adorer le retour du personnage clé dans le dernier épisode

Alors que le premier épisode s’est terminé la semaine dernière, nous avons appris que Thomas Shelby s’impliquait de plus en plus dans le parti fasciste, dans une quête pour infiltrer le groupe avec des tentatives pour éventuellement le faire tomber.

Cependant, en même temps, le gangster espiègle veut étendre son empire et passe de l’ère post-interdiction à la vente d’opium, une drogue au parfum lourd et addictif à l’époque.

À la manière typique de Tommy, il essaie de faire d’une pierre deux coups et décide d’organiser une rencontre avec Jack Nelson alias, Oncle Jack (James Frecheville) est le chef des gangsters de Boston et on laisse entendre qu’il est un partisan du fascisme. Oncle Jack se trouve également être l’oncle de la petite amie américaine de Michael Gray (Finn Cole), Gina Gray (Anya Taylor-Joy).