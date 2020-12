Les fans de Paul Walker se souviennent de Fast & Furious Star à l’occasion du 7e anniversaire de sa mort

Fans de la fin Paul Walker se souviennent de l’acteur sur les réseaux sociaux à l’occasion du septième anniversaire de son décès. Peut-être mieux connu pour son rôle de Brian O’Conner dans le Rapide furieux franchise, Walker est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 40 ans aux côtés de son ami Roger Rodas, 38 ans, le 30 novembre 2013. Sept ans jour pour jour plus tard, le nom de Walker est à la mode sur les réseaux sociaux alors que les fans continuent de pleurer la perte de la star hollywoodienne.

« Le 30 novembre marquera le 7e anniversaire de la mort de Paul Walker », tweete un fan. « Comment ça fait déjà 7 ans !! Je me souviens où j’étais quand la nouvelle a annoncé que Paul avait été dans cet accident. L’impact qu’il a eu sur moi en grandissant était énorme, disparu mais jamais oublié. »

« Aujourd’hui, le 30 novembre 2013, nous avons perdu l’une des plus belles âmes, Paul Walker », se fait l’écho d’un autre fan. « C’était une personne incroyable mais aussi un activiste, un acteur et bien plus encore. Il aimait les voitures, l’océan, le plein air, le surf, sa fille en particulier, etc. S’il vous plaît, gardez lui et sa famille dans vos pensées. »

« Cela fait 7 ans et ça fait toujours mal comme le premier jour. Tu nous manques Paul », lit-on dans un autre tweet.

Plusieurs articles attribuent à Walker une inspiration, y compris un article qui dit: « Cela fait 7 ans que nous t’avons perdu mon frère. Tu me manques tellement mec, tu m’as fait aimer les voitures, tu as fait de moi ce que je suis aujourd’hui qui est un gars de la voiture. Merci pour tout frère RIP Paul Walker. «

Y compris une photo de Walker, un compte de fan de Fast & Furious a tweeté: « Cela fait déjà 7 ans … Tu nous manques, mon frère. J’espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois maintenant. On se souviendra toujours de toi. Toujours. »

UberFacts tweete également l’histoire de la façon dont Walker a payé anonymement la bague de fiançailles d’un étranger. Le message dit: « En 2004, Paul Walker a secrètement acheté une bague de fiançailles de 10 000 € pour un vétéran américain. Paul était dans une bijouterie et a entendu un couple parler d’une bague qu’ils aimaient, mais qu’ils n’avaient pas les moyens de payer. Paul a tranquillement payé la bague. , et le couple n’a pas su que c’était lui pendant près de dix ans. «

Né en 1973, Walker a commencé sa carrière en tant qu’enfant acteur dans les années 70 et 80. Il apparaîtrait dans des films comme Monstre dans le placard et Tammy et le T-Rex avant d’assumer des rôles plus mémorables dans Pleasantville, Varsity Blues, et Elle est tout ça. Il est également connu pour avoir joué dans le thriller routier Joy Ride et apparaissant dans le drame de guerre de Clint Eastwood Drapeaux de Nos Pères. Son rôle de longue date en tant que Brian O’Conner dans le Rapide furieux franchise, culminant avec son dernier rôle au cinéma dans la suite à titre posthume Furieux 7, semble être ce que les fans se souviennent le plus de lui.

Pour tant de fans, ce n’est pas comme si sept ans se sont déjà écoulés, car la douleur de perdre Walker est toujours très fraîche. À seulement 40 ans, l’acteur préféré des fans nous a quittés bien trop tôt, et nous ne pouvons qu’imaginer les autres rôles qu’il aurait pu endosser s’il était encore là. Repose en paix Paul Walker.

Le 30 novembre marquera le 7e anniversaire de la mort de Paul Walker. Comment ça fait déjà 7 ans !! Je me souviens où j’étais quand la nouvelle a éclaté que Paul avait été dans cet accident L’impact qu’il a eu sur moi en grandissant était énorme, disparu mais jamais oublié 🥀 #Repose en paix Paul Walkerpic.twitter.com/TNkjip4l7x – LIAM (@ Sm0ggs) 25 novembre 2020

Aujourd’hui, le 30 novembre 2013, nous avons perdu l’une des plus belles âmes, Paul Walker. C’était une personne incroyable mais aussi un activiste, un acteur et bien plus encore. Il aimait les voitures, l’océan, le plein air, le surf, sa fille en particulier, etc. S’il vous plaît, gardez lui et sa famille dans vos pensées. pic.twitter.com/wMAq0zZGey – 𝐂𝐡𝐥 ♡ 𝐞 (@mikey_styles) 30 novembre 2020

Ça fait 7 ans et ça fait toujours mal comme le premier jour💔 Tu nous manques Paul✨#Paul Walker

pic.twitter.com/IPRuqYX481 – sɐɹɐ | escouade de protection de Misha Collins (@_imconfused) 30 novembre 2020

Ça fait 7 ans que nous t’avons perdu mon frère 😔 tu me manques tellement mec, tu m’as fait aimer les voitures, tu as fait de moi ce que je suis aujourd’hui qui est un gars de voiture. Merci pour tout frère RIP Paul Walker ❤ pic.twitter.com/EX99eXquMl – ANCARS (@ ANCARS2) 30 novembre 2020

Cela fait déjà 7 ans … Tu nous manques, mon frère. J’espère que vous avez trouvé la paix, où que vous soyez maintenant.

On se souviendra toujours de vous. Toujours. ♥ https: //t.co/mPT2J4lvNQ#Pour Paul#Paul Walkerpic.twitter.com/yV5sDPwNdq – #FastFamily (@FastFamily) 30 novembre 2020

En 2004, Paul Walker a secrètement acheté une bague de fiançailles de 10 000 € pour un vétéran américain. Paul était dans une bijouterie et a entendu un couple parler d’une bague qu’ils aimaient, mais qu’ils n’avaient pas les moyens. Paul a tranquillement payé la bague, et le couple n’a pas su que c’était lui pendant près de dix ans. – UberFacts (@UberFacts) 30 novembre 2020

Rip Paul Walker 🥺 Tu nous manques toujours. Il y a 7 ans, lui et son ami Roger Rodas sont décédés dans un accident de voiture.

«Si un jour la vitesse me tue, ne pleure pas parce que je souriais» -Paul #Paul Walkerpic.twitter.com/7YhtpdllR5 – Hamzita (@ Kinghaha299) 30 novembre 2020

7 ans sans Paul Walker

pic.twitter.com/pQZBAx913z – Suivez-moi !! (@bIoodyheII) 30 novembre 2020

J’ai repéré cette voiture dans un parking de BJ à l’occasion du troisième anniversaire de la mort de Paul Walker pic.twitter.com/ezFagkXTDq – Jacob deNoel (@Jacob_deNobel) 30 novembre 2020

ça fait vraiment 7 ans, ce mec était une légende pour moi en grandissant Repose en paix Paul Walker « Je te dois une voiture de 10 secondes » pic.twitter.com/i8h8f0brG3 – ☃️hayden🏝 (@haydenthethird) 30 novembre 2020

Sujets: Fast and Furious