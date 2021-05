Les fans de «  One Piece  » sont enthousiasmés par une éventuelle adaptation cinématographique

Après un site Web pour un film de ‘Une pièce’Certains fans de la franchise ont été enthousiasmés par la possibilité qu’une adaptation cinématographique soit en développement.

La populaire franchise de mangas japonais a eu d’innombrables projets depuis son arrivée en 1997, le plus connu étant la série animée « One Piece » qui a été créée en 1999 et compte actuellement près d’un millier d’épisodes.

Le domaine est au nom de « Toei Corp » et enregistré à Tokyo, donc à moins qu’il ne s’agisse d’une farce élaborée de la part de quelqu’un, cela ressemble beaucoup à ce que cela pourrait être réel pic.twitter.com/x9W1kRQRYl – Artur – Bibliothèque d’Ohara (@newworldartur)

18 mai 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de «One Piece» écrit un message poignant après le chapitre 1000

En juin 2020, Netflix a commencé à diffuser certaines des saisons de l’émission, augmentant sa popularité dans le monde entier. Il a également été annoncé que la société de streaming travaillait sur une adaptation en direct de « One Piece ».

Au total, « One Piece » a un total de 14 films d’animation, le plus récent étant, ‘One Piece: Stampede’, qui est sorti en août 2019. Maintenant, une récente inscription sur le site Web a suscité l’enthousiasme des fans quant à la possibilité d’une nouvelle adaptation cinématographique.







Vous pourriez aussi être intéressé par: One Piece montre un combat passionnant: Barbe Blanche contre Roger

A travers son compte twitter, c’est un fan de la franchise qui a remarqué l’enregistrement du site « ONEPIECE-FILM », qui serait la propriété de Toei Corp à Tokyo, bien qu’aucune information officielle n’ait été publiée pour le moment sur le projet.

Pour le moment, nous devrons attendre plus de temps pour connaître les informations qui pourraient survenir sur un film à venir dans la franchise « One Piece ».