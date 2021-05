Les fans de Nirvana peuvent acheter les cheveux de Kurt Cobain aux enchères

Laboratoires Gilbert Parasidose Chouchou aux Huiles Essentielles

Description : Le chouchou aux huiles essentielles Parasidose permet de lutter contre les poux et les lentes qui peuvent rester dans les cheveux après un traitement. Ce chouchou respecte aussi sa fonction première et permet aux jeunes filles de réaliser des couettes ou des tresses. Le chouchou diffuse des huiles essentielles de lavande grâce à la technologie de micro-encapsulation et parfume les cheveux en plus de les protéger. Enfin, ce chouchou 100% coton est totalement utilisable en complément d'autres huiles essentielles et n'abîme pas le cuir chevelu. Indications : Chouchou anti-poux et anti-lentes. Conseils d'utilisation : Il est recommandé de placer le chouchou dans ses cheveux après un traitement anti-poux, celui-ci libérera en continu des huiles essentielles. Composition : Tissu 100% Coton. Lanvandula Angustifolia Oil, Lavadula Hybrida Oil, Linalool, Limonene, Geraniol, Coumarin. Conditionnement : Chcouchou rose.