Les fans de Nikolaj Coster-Waldau sont déçus par The Last of Us Casting de Pedro Pascal en tant que Joel

Le casting de Pedro Pascal dans le rôle de Joel Miller dans la série The Last of Us de HBO a des fans de The Mandalorian assez excité, mais il y en a beaucoup Jeu des trônes fans déçus que ce ne soit pas Nikolaj Coster-Waldau. La semaine dernière, on a appris que Pascal avait officiellement été choisi comme Joel pour co-vedette dans la série aux côtés de Bella Ramsey comme Ellie. Comme Coster-Waldau, les deux sont aussi assez curieusement Jeu des trônes alun.

Avant les dernières nouvelles du casting, de nombreux fans faisaient campagne pour Nikolaj Coster-Waldau pour décrocher le rôle de Joel. En plus de prouver ses talents d’acteur Jeu des trônes, l’acteur est également largement perçu comme un parcelle comme la version originale du jeu vidéo du personnage. Comme peut-être le favori avec beaucoup de fans de Le dernier d’entre nous pour jouer le rôle dans la série HBO, Coster-Waldau avait également été présenté dans une variété de fan art l’imaginant comme Joel Miller.

« Pedro Pascal C’est un acteur incroyable sans aucun doute (j’ai vraiment adoré sa performance en tant qu’Oberyn Martell), mais j’aimerais aussi qu’ils considèrent Nikolaj Coster-Waldau « , a écrit un fan sur Twitter. » Je le vois souvent voter par les fans de TLOU pour jouer Joel. J’espère que cette adaptation sera toujours excellente. «

«Je voulais que Nikolaj soit Joel», dit un autre fan, ajoutant un emoji au visage en pleurs.

« Très déçu que #Pedropascal joue Joel! Mon choix préféré a toujours été Nikolaj Coster-Waldau », lit-on dans un autre tweet.

D’autres sont plus optimistes quant au casting de Pedro, même s’ils sont déçus que Nikolaj n’ait pas été choisi. Comme l’a tweeté un fan: « A regardé Nikolaj Coster-Waldau dans Le silence. Il aurait fait un grand Joel pour Le dernier d’entre nous sur HBO. N’en déplaise à Pedro Pascal, je suis sûr qu’il sera aussi génial. «

Et un autre fan écrit: « J’ai adoré Pedro dans GoT, mais je crois toujours que Nikolaj Coster-Waldau aurait été un bien meilleur Joel, un vieil homme brisé et cynique pratique qui apprend à prendre soin et à aimer à nouveau avec Ellie. »

Pour ce que ça vaut, il y a encore une chance que Coster-Waldau apparaisse dans Le dernier d’entre nous. Certains fans disent que la meilleure chose à faire serait de continuer à jouer le rôle de Tommy, le frère de Joel dans le jeu original. Pour le moment, rien n’indique que Tommy sera même inclus dans la série ou que Coster-Waldau serait en considération pour le rôle, mais certains fans demandent néanmoins son casting en tant que Tommy.

«Je suis convaincu que Pedro Pascal sera Joel dans Le dernier d’entre nous mais Nikolaj Coster-Waldau ferait mieux d’être Tommy « , a déclaré un fan.

Un autre tweet dit, « au moins nikolaj comme tommy? S’il vous plaît ?? :(«

The Last of Us de HBO est écrit par Neil Druckmann, scénariste et directeur créatif du jeu original, aux côtés de Tchernobyl créateur Craig Mazin. Kantemir Balagov devrait également diriger le premier épisode de l’adaptation. On ne sait pas encore quand le tournage commencera ou quand la série arrivera sur HBO. Pour en savoir plus sur Coster-Waldau, il peut être vu dans l’année dernière Le silence et jouera également dans le prochain film Contre la glace.

