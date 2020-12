Les fans de «  My Big Fat Fabulous Life  » soulignent une similitude entre Buddy Bell et cet acteur comique

Ma grosse vie fabuleuse met en vedette Whitney Way Thore, une influenceuse positive au corps devenue personnalité de TLC. Les amis et la famille de Thore sont également présentés dans l’émission, y compris ses parents aimants Glenn et Barbara « Babs » Thore, son ex-fiancé Chase Severino, et son ami et confident le plus proche, Buddy Bell. Dans un épisode récent, un fan a remarqué une étrange ressemblance entre le meilleur ami de Thore et cet acteur hilarant.

La quarantaine a traité Whitney Way Thore méchamment

Comme documenté sur Ma grosse vie fabuleuse, La relation éclair de Thore avec Severino s’est effondrée pendant la pandémie de coronavirus. Après leur bref engagement, Thore a annoncé en mai 2020 qu’elle et Severino n’étaient plus ensemble.

«C’est une chose vraiment étrange et inconfortable de devoir« annoncer »sur les réseaux sociaux, mais au fur et à mesure que je reçois plus de questions et que j’entends plus de rumeurs, je me suis dit qu’il était temps», a déclaré la star de TLC sur Instagram. «Chase et moi ne sommes plus fiancés.»

«Après avoir connu beaucoup de hauts et de bas et vivant toujours séparé, Chase a renoué avec une femme avec qui il a eu une longue histoire», a-t-elle poursuivi, expliquant comment Severino allait devenir père.

Il a accueilli la petite fille Aurora Joyce dans le monde en septembre 2020. Pendant ce temps, Thore a dû ramasser les morceaux de sa relation brisée au milieu de la pandémie.

Buddy Bell était là pour Whitney Thore pendant sa rupture

Thore et Bell entretiennent une relation unique depuis le début de Ma grosse vie fabuleuse. Le duo a essayé d’explorer une relation amoureuse ensemble, mais l’étincelle n’était pas là.

Malgré les revers que la série a présentés entre Bell et Thore, il est intervenu pour être là pour elle quand elle avait le cœur brisé.

Dans une interview avec Life and Style en juin 2020, Bell a expliqué comment il aidait Thore à traverser sa rupture. Il a dit que Thore avait du mal à gérer la situation émotionnelle, «mais c’est aussi la femme la plus dure [he] sait. »

«Il y a eu beaucoup de larmes et de discussions, mais la plupart du temps, nous ne faisons que le lancer», a déclaré Bell à propos de leurs activités de quarantaine. «J’ai beaucoup cuisiné et tous les soirs nous regardons un film ou une émission. Nous avons beaucoup ri.

«Je suis ravi de ce que l’avenir lui apportera», a ajouté Bell.

Bell a continué à être là pour Thore tout au long de cette saison de MBFFL et en temps réel. Dans l’épisode de la saison 8 «My Big Fat Broken Heart», certains fans ont trouvé une similitude hilarante entre Bell et un célèbre acteur comique.

Les fans de « My Big Fat Fabulous Life » pensent que Buddy Bell ressemble à John C.Reilly

Dans un fil Reddit hilarant, un fan a souligné la similitude amusante entre le meilleur ami de Thore, Bell et Wreck-It Ralph star John. C. Reilly.

« Buddy ressemble maintenant à John C. Reilly », a déclaré un fan sur Reddit.

«Il le fait totalement!» un autre a commenté. «J’étais par hasard – juste après avoir regardé le dernier épisode de MBFFL! – Kong: l’île du Crâne la nuit dernière et John C. Reilly joue cet homme fou naufragé sur l’île depuis des décennies et c’était comme si Buddy échevelé piétinait à l’écran! J’étais secoué.

« Je ne peux absolument rien voir d’autre », a déclaré un autre fan, en plaisantant en attendant que Bell commence à chanter le numéro de Reilly depuis Chicago, « Monsieur. Cellophane. »