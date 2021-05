Les fans de Mortal Kombat veulent une préquelle Sub-Zero et Joe Taslim est prêt pour cela

Simon McQuoid Combat mortel est parfaitement configuré pour une suite, mais de nombreux fans veulent voir plus de Sub-Zero dans une préquelle. Joué par Joe Taslim dans l’adaptation du jeu vidéo, Sub-Zero s’est démarqué comme un moment fort pour de nombreux fans. Sa rivalité avec Scorpion (Hiroyuki Sanada) a également été saluée, certains téléspectateurs ayant le sentiment qu’il reste encore beaucoup à dire avec cette histoire en particulier.

Sur les réseaux sociaux, certains fans ont demandé une préquelle de Sub-Zero, qui pourrait fournir plus d’histoire sur le personnage et développer sa querelle avec Scorpion. Sur Twitter, un fan a écrit après avoir regardé le Combat mortel movie: « Salut WB. Puis-je avoir un film préquelle sur Sub-Zero et Scorpion? Merci. »

Salut WB. Puis-je s’il vous plaît avoir un film préquelle sur Sub-Zero et Scorpion? Merci. #Combat mortel – Dave Grimes (@ DawnoftheDave87) 25 avril 2021

« Faites juste une préquelle qui se concentre sur la riche histoire de Scorpion et Sub-Zero », dit quelqu’un d’autre.

Faites juste une préquelle qui se concentre sur la riche histoire de Scorpion et Sub-Zero #MortalKombatMovie – Martien (@Marshen_) 24 avril 2021

« J’adorerais si nous avions une préquelle #MortalKombatMovie qui se développe sur l’histoire de Scorpion / Sub-zero, qui se déroule dans la dernière période où la scène d’ouverture a été placée », a tweeté un autre fan. « Passez au #MCU complet avec la franchise MK! Créez des films au fil du temps pour un personnage de Coyle à la fois, ce serait génial! »

J’adorerais si nous avions un #MortalKombatMovie prequel qui se développe sur l’histoire de retour Scorpion / Sub-zero, qui se déroule dans la dernière période de temps dans laquelle la scène d’ouverture s’est déroulée.

Allez plein #MCU avec la franchise MK! Établissez des films au fil du temps pour un personnage de Coyle à la fois, ce serait génial! – Derek Gray (@DerektheGray) 30 avril 2021

Un autre tweet dit: « Je serais ici pour une préquelle de Sub-Zero. Une mythologie si vous voulez. J’avais également préféré que le film suive le parcours de chaque personnage principal pour découvrir qu’ils avaient été choisis pour le tournoi. »

Je serais ici pour une préquelle de Sub-Zero. une mythologie si vous voulez. J’avais également préféré que le film suive le parcours de chaque personnage principal pour découvrir qu’ils avaient été choisis pour le tournoi. – Poppers et pronoms de Bethany (@Phllp_Wnslw) 30 avril 2021

Joe Taslim l’acteur qui joue Sub-Zero fait partie de ceux qui espèrent voir Bi-Han obtenir son propre film ou série télévisée préquelle. Dans une nouvelle interview avec THR, Taslim a évoqué la possibilité de Mortal Kombat 2, faisant écho aux commentaires du réalisateur Simon McQuoid selon lesquels c’est aux fans. Alors que Taslim serait prêt à faire appel à Noob Saibot pour remplacer Sub-Zero dans une suite, l’acteur préférerait une préquelle Bi-Han.

Pour être honnête, le chemin le plus intéressant, à mon avis, est de faire une préquelle », a déclaré Taslim.« Ce serait une histoire sur Bi-Han et sa formation dans le Lin Kuei. Quand il a été enlevé par le Lin Kuei, ses parents ont été tués. Ce serait donc le processus selon lequel lui et son frère deviendraient des assassins, et je pense que c’est également très intéressant. «

Le frère de Bi-Han, Kuai Liang, devient Sub-Zero en Combat mortel la tradition du jeu vidéo. Kuai pourrait potentiellement devenir le nouveau Sub-Zero en Mortal Kombat 2, si les films prennent une direction créative similaire. Taslim a également noté que le frère de Bi-Han pourrait également apparaître dans une préquelle, ce qui signifie que nous pourrions voir deux Sub-Zeros dans un film.

« S’ils font une suite, alors nous allons probablement voir Noob Saibot. S’ils font une préquelle, alors nous pourrions voir deux futurs Sub-Zeros dans un film, et ce serait intriguant », a-t-il déclaré.

Combat mortel joue actuellement dans les salles et en streaming sur HBO Max. Réalisé par Simon McQuoid et écrit par Greg Russo et Dave Callaham, l’adaptation de jeu vidéo met en vedette Taslim, Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han et Hiroyuki Sanada. Vous pouvez lire l’interview complète de Taslim sur The Hollywood Reporter.

Sujets: Mortal Kombat