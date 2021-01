Les fans de Mortal Kombat paniquent à cause de la ressemblance de Jax avec Steve Harvey

Combat mortel les fans ont pu obtenir à la fois le redémarrage à venir et les tendances de Steve Harvey sur les médias sociaux aujourd’hui. De toute évidence, l’enthousiasme est élevé pour la dernière adaptation sur grand écran du jeu vidéo emblématique, mais pourquoi la personnalité de la télévision Harvey a-t-elle la même tendance? En fin de compte, l’acteur Mehcad Brooks, qui joue le major Jackson « Jax » Briggs dans le film, ressemble énormément à Harvey dans l’une des images de premier regard de Motral Kombat récemment publiées, et les gens sur les médias sociaux paniquent à ce sujet .

Malheureusement, certains des Mehcad Brooks Combat mortel le tonnerre a été volé par Steve Harvey. Twitter est en feu avec des gens qui réalisent la ressemblance et publient côte à côte des images du film avec Harvey. Un fan a dit: « Vous ne pouvez pas me dire que Jax Briggs ici ne ressemble pas à Steve Harvey avec un visage impassible … De plus, je ne savais pas qu’il y en avait Combat mortel film à venir cette année. « Curieusement, il semble que beaucoup de gens ne savaient pas qu’un nouveau Combat mortel le film était en route.

Bien que certaines personnes n’aient pas eu le Combat mortel redémarrer sur leur radar, c’est certainement maintenant, grâce au major Jackson « Jax » Briggs ressemblant à Steve Harvey. Cela étant dit, la première bande-annonce est en route, et d’après ce que la star Lewis Tan a à dire, plus de gens vont s’en réjouir. « Il y a des morts folles », a déclaré Tan. « Nous en avons choisi quelques-uns emblématiques. Il y a beaucoup de mouvements de signature vraiment sympas que vous verrez, beaucoup d’oeufs de Pâques que nous avons glissés dans le film, mais il y a des morts vraiment durs que j’ai hâte. à voir sur grand écran. Ils sont brutaux, mec. Ils, ils ne se retiennent pas. «

Simon McQuoid, le directeur de la Combat mortel reboot a également tease quelques détails passionnants sur le film, et aucun d’entre eux n’a rien à voir avec Steve Harvey. « C’est comme un drame familial avec des combats extrêmement brutaux. C’est l’image de ce film pour moi », a déclaré McQuoid. Il a poursuivi en disant: « Il y a de très bons mouvements de caméra pour lui donner un peu de dynamisme, ce qui le rend vraiment agréable », a-t-il expliqué. « Nous avions besoin que ce soit vraiment élémentaire et vraiment brutal. Ce n’est pas un film brillant … Je voulais que la saleté et la crasse transparaissent. »

le Combat mortel la bande-annonce sortira bientôt. Cependant, la première séquence n’a pas encore été publiée. Quoi qu’il en soit, les images du premier regard ont déjà des fans super excités par ce qu’ils sont sur le point de voir, et le studio a beaucoup de publicité gratuite, grâce à l’étrange connexion de Steve Harvey. le Combat mortel Les premières images de redémarrage ont été partagées pour la première fois par Entertainment Weekly. Vous pouvez consulter certaines des réactions aux images ci-dessous.

Vous ne pouvez pas me dire que Jax Briggs ici ne ressemble pas à Steve Harvey avec un visage impassible De plus, je ne savais pas qu’il y aurait un film Mortal Kombat à venir cette année pic.twitter.com/B9uNrRCfa5 – Souljen (@ SouljenX7) 15 janvier 2021

Apparemment, Steve Harvey joue Jax dans le film Mortal Kombat … c’est dope pic.twitter.com/iXZzFYwlC0 – Cal ⛺️ (@ Skinny_Cal91) 15 janvier 2021

Steve Harvey raconte des blagues sur le tournage du nouveau film Mortal Kombat. pic.twitter.com/GXyksd1hiL – BRUCE (@bruce__kush) 15 janvier 2021

Mortal Kombat et Steve Harvey ensemble pic.twitter.com/j6fXkCuIZM – Flair [Monster] (@FlairGuyMonster) 15 janvier 2021

Vivre pour ces Steve Harvey dans Mortal Kombat memes pic.twitter.com/r5jdZgO8WE – BruskPoet (@BruskPoet) 15 janvier 2021

Steve Harvey est à la mode parce que Jax de Mortal Kombat … eh bien. une fois que vous le voyez … pic.twitter.com/ts25VIuLAN – ThatUmbrellaGuy (BOW to your PARASOL OVERLORDZ) (@ThatUmbrella) 15 janvier 2021

Pour ma part, je suis excité pour les débuts d’acteur de Steve Harvey dans le nouveau film Mortal Kombat pic.twitter.com/u9gN8ZJVpv – yoKinetic⚪ (@ThatDudeCormac) 15 janvier 2021

Steve Harvey: Présentation! Premier aperçu de Mortal Kombat avec «Moi»! « Steve Harvey: « Je dois m’excuser ….. ce n’est pas moi! » * INHALE PROFONDE * pic.twitter.com/2SB4XElTfb – Pion Aja (@ pawananeja123) 15 janvier 2021

Si Steve Harvey est vraiment dans Mortal Kombat, alors l’enquête indique que je suis

HYPED 🤣 pic.twitter.com/o6w54pghC0 – BluRay𝔸ngel (@BluRayAngel) 15 janvier 2021

« Aww merde non, tu n’es pas ici en train de voler des âmes … donne-moi cette brique » -Steve Harvey, Mortal Kombat 2021 pic.twitter.com/UtNBYPqzWC – Jay Washington (@MrJayWashington) 15 janvier 2021

Tout d’abord, vous devez tous respecter Mehcad Brooks. Les gens ont vraiment essayé de dire qu’il ressemblait à Steve Harvey dans le nouveau redémarrage de Mortal Kombat – Debra Bamidele ♿♏ (@Debrabamidele) 15 janvier 2021

Les gens sont vraiment ici en train de confondre Mehcad Brooks pour Steve Harvey dans ce Mortal Kombat encore. pic.twitter.com/yht4ScgrNi – Jaz (@andallthatjazie) 15 janvier 2021

😂 RT @ joshuachenault1: Entre Chris Brown disant que Steve Harvey ressemble au petit ami de sa fille et Internet le comparant à Jax de Mortal Kombat, je sais que l’homme en a fini avec nous aujourd’hui 💀 pic.twitter.com/dYzLbzFYmU – Youtube @AmorAntasia (@Amorantasia) 15 janvier 2021

