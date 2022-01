Les fans de Moon Knight ne peuvent pas en avoir assez de l’accent d’Oscar Isaac

La première bande-annonce de la série Disney+ Chevalier de la lune a finalement chuté et taquine une performance glorieusement déséquilibrée du très talentueux Oscar Isaac. Un aspect de cette performance qui a été repris par beaucoup est l’accent britannique « cor-blimey » particulier d’Isaac, les fans de Marvel s’étant depuis rendus sur les réseaux sociaux pour louer, questionner, ridiculiser et critiquer dans une égale mesure.

Il y a eu plusieurs comparaisons avec des accents de cinéma infâmes d’autrefois, y compris l’effort très décrié de Dick Van Dyke pour créer un accent cockney dans Mary Poppins et la tentative « pommes et poires » de Don Cheadle dans le film de braquage étoilé Ocean’s Eleven. Espérons que cela ne deviendra pas aussi distrayant et notoire que ces exemples.

En plus d’être britannique, la série trouvera Oscar Isaac comme le super-héros peu orthodoxe, Chevalier de la lune, dans cette nouvelle série d’action-aventure globe-trotter mettant en scène un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les identités multiples qui l’habitent se retrouvent projetées dans une guerre meurtrière des dieux sur fond d’Égypte moderne et antique. C’est l’inclusion du trouble dissociatif de l’identité qui a fait que l’accent d’Isaac a changé si radicalement par rapport à ce à quoi le public est habitué.

Ethan Hawke jouera aux côtés d’Oscar Isaac dans Chevalier de la lune, avec le Jour d’entrainement et Sinistre star en raison de représenter un personnage nommé Arthur Harrow. Un chef de culte qui encourage Spector à embrasser son obscurité intérieure, le rôle de Hawke dans la série le verra probablement émerger comme le méchant de la pièce, alors qu’il pousse l’anti-héros d’Isaac vers la violence.

Alors qu'il a été contraint de rester discret sur les détails de la série, Ethan Hawke a fait l'éloge du travail d'Oscar Isaac et de sa performance dans Moon Knight. « Si vous étiez acteur dans les années 50, vous savez, ils faisaient des westerns. Si vous êtes acteur dans les années 2020, vous avez Marvel. Et j'ai vraiment de la chance car nous avons affaire à une histoire qui ne « Je n'ai pas beaucoup de bagages auxiliaires », a déclaré l'acteur. « Si vous jouez Spider-Man ou Batman, ils ont tellement de bagages et le public a de telles attentes. C'est comme jouer à Hamlet – vous ne pouvez pas le jouer dans un vide. Vous le jouez en relation avec les autres Hamlets. Alors qu'avec « Moon Knight », les gens ne savent pas grand-chose à ce sujet. Il n'a pas beaucoup de bagages. [Oscar Isaac] donne une performance absolument phénoménale, et c'est excitant d'en faire partie avec lui. »





Créé par Jeremy Slater, Chevalier de la lune sera composé de six épisodes de 40 à 50 minutes, Mohamed Diab réalisant quatre épisodes et le duo Justin Benson et Aaron Moorhead réalisant les deux autres. Moon Knight doit maintenant arriver sur Disney + le 30 mars et ne sera que l'une des nombreuses nouvelles séries Marvel à atterrir sur le service de streaming cette année, y compris Mme Marvel et Elle-Hulk, qui sont tous deux confirmés pour les débuts de 2022.





