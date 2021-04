Les fans de MMA chantent ‘F *** Jake Paul’ après son arrivée à l’UFC 261

Et il semblait que les choses allaient devenir assez chaudes avec Cormier disant qu’il voulait «gifler» Paul.

Ce à quoi Cormier a répondu: « Je jure devant Dieu que je viens de voir Jake Paul, je l’ai pointé du doigt et j’ai dit » ne joue pas avec moi « , parce que je vais le frapper au visage.

Paul a appelé Cormier « gros garçon » et l’a défié à un combat – quelque chose que Cormier a exclu, disant qu’il le « tuerait ».

S’adressant à ESPN, Cormier a déclaré: « Ce mec ne me combattrait jamais. Je le tuerais. Pourquoi me battrais-je jamais avec quelqu’un comme ça?

« Je ne vais pas frapper un gamin qui est sur YouTube qui, comme » Combattez-moi! » Comme, pourquoi, qu’avez-vous fait pour gagner le droit de me battre?

« Alors, non, c’est idiot et stupide. Mais j’aimerais qu’il se batte contre Tyron. J’aimerais le voir combattre quelqu’un de plus réel. Ne combattez pas Ben Askren à 190 ans, gonflé.