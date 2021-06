Les fans de Meryl Streep célèbrent l’icône oscarisée à l’occasion de son 72e anniversaire

S’il y a une personne qui a prouvé que les femmes peuvent gouverner Hollywood, c’est bien la magnifique Meryl Streep, qui a célébré son 72e anniversaire aujourd’hui avec des fans et des sites Web applaudissant la carrière illustre et loin d’être terminée de la star. Avec 93 crédits d’acteur à son actif, ainsi que plus de nominations aux Oscars et aux Golden Globes que tout autre acteur de l’histoire, c’est le moment idéal pour se rappeler pourquoi Streep est si aimé par Hollywood et des millions de cinéphiles.

Née en 1949, Streep était originaire de Summit, New Jersey, et a toujours été encouragée par sa mère, que l’actrice a comparée par ses manières et son apparence à Dame Judi Dench, à avoir confiance en tout ce qu’elle a fait. Streep a certainement pris cela à cœur, cette confiance en la voyant commencer sa carrière sur scène à la Conférence nationale des dramaturges du Eugene O’Neill Theatre Centre, où elle a joué dans cinq pièces différentes sur une période de six semaines en 1975. Cette année-là, elle a déménagé à New York. et est apparue dans sa première vraie production de Trelawny des puits face à Mandy Patinkin et John Lithgow.

Elle a continué à travailler à Broadway, mais a cité la performance de Robert De Niro dans Conducteur de taxi comme son inspiration pour essayer d’entrer dans les films. Elle a auditionné pour le rôle principal dans Dino De Laurentiis King Kong remake, mais sans succès, le réalisateur disant dans sa langue maternelle: « C’est tellement moche. Pourquoi m’as-tu apporté ça? » de l’actrice. À son insu, Streep était capable de parler italien et lui a répondu: « Je suis vraiment désolé de ne pas être aussi beau que je devrais l’être, mais, vous savez, c’est ça. C’est ce que vous obtenez. » C’était juste un autre signe de sa confiance et de sa capacité à se défendre dans une industrie difficile. Sa percée dans les films est venue peu de temps après, dans les années 1977 Julia, mettant en vedette Jane Fonda dans une petite séquence du film.

L’année suivante, on lui propose un rôle dans Le chasseur de cerfs par l’homme qui a inconsciemment stimulé son désir d’actrice quelques années plus tôt, Robert De Niro. Le succès du film a vu Streep nominée pour son premier Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et l’a portée à l’attention d’un public plus large. La même année, elle remporte un Primetime Emmy pour son rôle dans la mini-série, Holocauste, dans laquelle elle est apparue avec James Woods, mais malgré ces succès, Streep a toujours préféré travailler sur scène que dans ses nouveaux rôles à l’écran.

En 1979, Streep a été choisi face à Dustin Hoffman dans le film Kramer contre Kramer, qui lui a valu de nombreux prix d’actrice de soutien et a vu que son passage au cinéma est devenu beaucoup plus facile, grâce à de nombreux scripts à venir, lui donnant un choix de rôles à assumer ou à rejeter comme elle le souhaitait. Dans les années suivantes, elle apparaît dans La femme du lieutenant français avec Jeremy Irons, Toujours de la nuit avec Roy Scheider et Jessic Tandy, et Le choix de Sophie avec Peter MacNicol et Kevin Kline, un rôle qui lui a non seulement valu un premier Oscar de la meilleure actrice, mais a été nommé la troisième plus grande performance cinématographique de tous les temps par le magazine Premiere.

Streep a joué dans En dehors de l’Afrique en 1985, ce qui lui a donné la confirmation finale nécessaire qu’elle faisait partie de l’élite hollywoodienne. Elle réclamait maintenant 4 millions de dollars par rôle, mais la fin des années 80 a apporté une série de ratés, elle a continué à travailler sans cesse sur des rôles de plus en plus diversifiés. Elle a joué dans une comédie dramatique Cartes postales du bord en 1990, la farce noire La mort devient elle en 1992, l’aventure La rivière sauvage et Clint Eastwood Les ponts de Madison County au milieu des années 90, avant d’apparaître dans de nombreux drames moins connus pendant le reste de la décennie.

Elle a commencé les années 2000 avec un rôle dans Spielberg IA : Intelligence Artificielle et a continué à diversifier ses films, en vedette dans Le candidat mandchou avec Denzel Washington et Une série d’événements malheureux avec Jim Carrey tous les deux en 2004. Son nombre de nominations aux prix a encore augmenté avec son rôle de Miranda Priestly dans Le diable s’habille en Prada deux ans plus tard, et change à nouveau de rythme en 2008 dans l’adaptation cinématographique du succès théâtral Mamma Mia !, qui devient son plus gros succès financier.

Les années 2010 ont apporté avec elle sa performance en tant que Margaret Thatcher dans La femme de fer, qui a valu à la star son troisième prix de l’académie. Cette décennie a également vu la star faire des apparitions dans Espoir ressorts en 2012, avec Tommy Lee Jones et Steve Carell, adaptation musicale de Stephen Sondheim Dans les bois en 2014, ainsi que La poste, Mamma Mia : c’est reparti, Le retour de Mary Poppins et le drame HBO De gros petits mensonges. Son travail le plus récent au cours de la dernière année l’a fait apparaître sur Netflix dans les deux films de Ryan Murphy Le bal et Steven Soderbergh a réalisé The Laundromat, suivi de la comédie HBO Max Laissez-les tous parler, et elle joue ensuite dans Ne cherchez pas avec Jennifer Lawrence pour Netflix.

Streep a plus que mérité sa place dans l’histoire d’Hollywood, et alors qu’elle poursuit son travail, sa base de fans est plus forte que jamais, comme en témoignent certains des messages publiés sur Twitter pour commémorer son anniversaire aujourd’hui. Voici une sélection de quelques-uns d’entre eux.

