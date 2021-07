Les fans de Megan Fox la veulent en tant que Poison Ivy dans le DCEU

Peu après Megan Fox a révélé son désir de rejoindre une grande franchise de films de bandes dessinées, Poison Ivy a commencé à faire la tendance sur les réseaux sociaux avec des fans qui l’encouragent à jouer le super-vilain dans le DCEU. S’adressant au Washington Post cette semaine, Fox a expliqué où elle aimerait voir sa carrière d’actrice la mener ensuite. Citant son appréciation de longue date pour les bandes dessinées, l’actrice a déclaré qu’elle serait prête à rejoindre les univers du film Marvel ou DC, bien qu’elle n’ait nommé aucun rôle spécifique.

Laissez Internet intervenir à ce stade. Les fans ne manquent certainement pas de rôles pour imaginer quel personnage conviendrait le mieux à Fox, mais le plus grand consensus semble être qu’elle serait une bonne Poison Ivy. Certains sont encore plus vendus sur ce choix de casting potentiel après avoir imaginé Poison Ivy de Megan Fox partageant l’écran avec Harley Quinn de Margot Robbie dans le DCEU.

« Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et Megan Fox dans le rôle de Poison Ivy … C’est un casting puissant », écrit un fan, comprenant des photos des actrices aux côtés des illustrations des super-vilains.

Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et Megan Fox dans le rôle de Poison Ivy … C’est un casting puissant. pic.twitter.com/AfJSStc5ka – Jay .. (@x_warinmymind) 2 juillet 2021

En réponse au tweet, un autre fan est d’accord en ajoutant: « megan fox doit être de l’herbe à puce. elle a été traitée comme une poubelle par hollywood et a besoin d’un retour. elle est une fan de dc comics, elle a le béguin pour margot robbie (qui joue Harley Quinn – l’intérêt amoureux de Poison Ivy), elle a déjà fait des films d’action. »

Megan Fox doit être de l’herbe à puce. elle a été traitée comme une poubelle par hollywood et a besoin d’un retour. elle est une fan de dc comics, elle a le béguin pour margot robbie (qui joue l’intérêt amoureux de harley quinn-poison ivy), elle a déjà fait des films d’action, pic.twitter.com/AP9dtichqw – whispyedits_ (@dontbeawh0re) 2 juillet 2021

« Je vois beaucoup de gens qui veulent qu’elle joue au sumac vénéneux et je dis juste que si nous voyons Margot Robbie et Megan Fox jouer à Harley et Ivy ensemble, je vais… » a posté quelqu’un d’autre, y compris une photo du Joker de Jared Leto en hurlant.

Je vois beaucoup de gens qui veulent qu’elle joue au sumac vénéneux et je dis juste que si nous voyons Margot Robbie et Megan Fox jouer à Harley et Ivy ensemble, je vais https://t.co/SyCpRV0YL4pic.twitter.com/RvAB5KwgXB – Ozy ️ (@daddythiccnos) 2 juillet 2021

Appelant Fox à jouer Poison Ivy dans un film Gotham City Sirens, une autre personne a posté un fan art de Fox dans le rôle et a tweeté: « Megan Fox serait une parfaite Poison Ivy. Gotham City Sirens allons-y. »

« Megan Fox dans le rôle de Poison Ivy dans un Homme chauve-souris le film serait *des bisous de chef* », publie un autre fan de DC.

Megan Fox en tant que Poison Ivy dans un film Batman serait * bisous de chef * https://t.co/wPF70ftexa – Ian Strong (@Ian_Strong11) 2 juillet 2021

Il n’est pas impossible que nous voyions Poison Ivy de Megan Fox faire équipe avec Harley Quinn de Margot Robbie sur grand écran. Robbie veut également voir la paire faire équipe, peut-être dans le Sirènes de Gotham City film qui ne semble pas pouvoir sortir de l’enfer du développement. En mai, Robbie a déclaré qu’elle avait personnellement supplié Warner Bros. de faire venir Poison Ivy, et qu’elle continuerait si c’est ce que les fans veulent voir.

« Croyez-moi, je leur arrache l’oreille tout le temps. Ils doivent en avoir marre de l’entendre, mais je me dis ‘Poison Ivy, Poison Ivy. Allez, allons-y.’ Je suis très impatient de voir une relation Harley-Poison Ivy à l’écran. Ce serait tellement amusant. Alors je vais continuer à les harceler. Ne vous inquiétez pas », a déclaré Robbie, par Den of Geek.

Dans une interview séparée avec PrideSource, Robbie a également déclaré à propos de la relation Ivy/Harley : « Si vous lisez les bandes dessinées, vous savez que Poison Ivy et Harley ont une relation intime. Dans certaines bandes dessinées, ils la transmettent comme une amitié; dans d’autres, vous pouvez voir qu’ils sont en fait sexuellement impliqués en tant que couple. J’ai essayé de – j’aimerais que Poison Ivy soit jeté dans l’univers, car la relation Harley et Poison Ivy est l’un de mes aspects préférés de la bande dessinée, alors je Je cherche à explorer cela à l’écran. »

Avec l’intérêt de Fox pour faire un film de super-héros de notoriété publique, cela pourrait n’être qu’une question de temps avant qu’elle ne fasse partie du DCEU. Tout le monde n’est pas convaincu par l’idée, mais de toute évidence, nombreux sont ceux qui seraient heureux de la voir dans Poison Ivy aux côtés de Margot Robbie dans Sirènes de Gotham City. Vous pouvez voir ce que les autres disent de cette possibilité sur Twitter.

Megan Fox en tant que Poison Ivy serait aussi parfait que possible https://t.co/SqNfQI1Xmv – Chungus (@beef_chungus) 2 juillet 2021

Megan Fox est une grande actrice que je déteste qu’elle ait une mauvaise réputation. Hollywood n’était pas gentil avec elle. Je pense qu’elle serait un excellent sumac vénéneux. Uma Thurman n’a pas rendu justice au personnage. – jonathan jurado (@jonnyelbarbudo) 2 juillet 2021

Margot Robbie sait que les gens veulent Megan Fox dans le rôle de Poison Ivy et elle a dit qu’elle verrait ce qui se passerait. Maintenant, Megan Fox veut être sur DC ou Marvel. Fais-le déjà – Dan ४ ⴵ Daisy Johnson Defender (@natsquake) 2 juillet 2021

Megan Fox dans le rôle de Poison Ivy. Où dois-je signer? pic.twitter.com/ZrlvmT3i1F – ezgi (@ezgisley) 2 juillet 2021

Megan fox herbe à puce… pic.twitter.com/TRqcu3VbmG – jude bg (@judeb_g) 2 juillet 2021

Je l’ai déjà dit et je le répète Megan Fox comme sumac vénéneux !! c’est tout ce que je veux https://t.co/TaOoU8rQqE – alice ???? (@hcrmionetrix) 2 juillet 2021

En fait, cela ne me dérangerait pas de voir Megan Fox dans le rôle de Poison Ivy. C’est… c’est ça. – dracarys (@sidmeiser) 2 juillet 2021

Megan Fox comme sumac vénéneux ? https://t.co/kZ4ZsRhqN7 – kels (@lesbian4horror) 2 juillet 2021

Megan Fox a ce truc sexy / séduisant, et elle l’a toujours fait. Si elle n’est pas choisie comme Poison Ivy, alors quelque chose ne va pas. Elle est parfaite pour le rôle et je pense qu’elle a beaucoup de talents cachés. pic.twitter.com/nCDOntoIQ4 – Harley’s Hectic Haven of HaHaHas♦️ (@QuinntabulousMF) 2 juillet 2021

