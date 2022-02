Les fans de MCU pensent avoir repéré Iron Man de Tom Cruise dans la bande-annonce de Doctor Strange

Marvel vient de sortir la bande-annonce complète de Doctor Strange dans le multivers de la folie et il est juste de dire que les fans se déchaînent.

Un autre a ajouté: « Si ce n’est pas une blague et que Superior Iron Man joué par Tom Cruise est en Multivers de la folie.. Je vais le perdre. »

Superior Iron Man est une version plus sombre d’Iron Man des bandes dessinées Marvel qui devient un méchant après avoir laissé son arrogance prendre le dessus sur lui.

Et, en supposant que vous ayez regardé la dernière Homme araignéevous auriez vu non pas un mais trois Spideys se battre avec leurs ennemis, joués par les OG Tobey Maguire et Andrew Garfield aux côtés de Tom Holland.