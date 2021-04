Les fans de MCU appellent au retour de Tony Stark avec une grande bannière

La représentation de Tony Stark par Robert Downey Jr a abouti à l’un des personnages les plus acclamés et les plus aimés du MCU. Après tout, les bandes « Iron Man » ont été les précurseurs dans la formation des fondations de ce que le MCU allait devenir, bien avant l’existence d’un univers cinématographique en tant que tel.

Deux ans se sont écoulés depuis la première de « Avengers: Endgame », un film qui était chargé de mettre fin au long chemin parcouru par certains personnages dans le MCU, y compris Stark lui-même, qui a fait le sacrifice ultime en utilisant les gemmes de l’infini par mettre fin à Thanos et à son armée une fois pour toutes.

Même si le retour de Downey Jr. dans la franchise semble être un scénario vraiment improbable, certains fans ne perdent pas espoir que cela puisse arriver. Grâce à Twitter, il a été souligné qu’une énorme affiche publicitaire est apparue dans la ville de Los Angeles avec l’intention de lancer une campagne pour que Tony Stark soit de retour dans le MCU.

L’annonce incite les fans de bandes Marvel Studios à utiliser le hashtag #BringBackTonyStarkToLife le 24 avril, marquant le deuxième anniversaire de la première mondiale de « Avengers: Endgame » dans les salles. Bien que le premier tweet contenant l’affiche ait été supprimé, l’énorme propagande est toujours d’actualité.

Un nouveau panneau d’affichage a été mis en place par les fans à Los Angeles et demande à Marvel Studios de ramener l’Iron Man, Tony Stark, à la vie. pic.twitter.com/JtG2GvdzmL – Lumières, appareil photo, pod (@LightsCameraPod)

22 avril 2021





Bien que la fermeture de Downey Jr. ait réussi à fermer parfaitement son arc de personnage, certains fans auraient été déçus de voir que seul Steve Rogers (Chris Evans) a pu avoir sa fin heureuse lorsqu’il est revenu avec Peggy (Hayley Atwell) ., tandis que la famille Stark finit par être dévastée par leur perte.

Toujours sans le confirmer officiellement, les frères Russo, les grands orchestrateurs de la franchise, n’excluent pas qu’à l’avenir Stark et Rogers reviennent, mais seulement si ces personnages « en viennent vraiment à le mériter », donc, jusqu’à présent, leur les jeux semblent définitifs.