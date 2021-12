Les fans de Marvel veulent un nouvel acteur pour jouer Black Panther

in

Black Panther était un phénomène de masse qui représentait la communauté noire dans l’univers cinématographique Marvel, démontrant l’importance de l’inclusion pour la marque qui fait campagne pour mener des efforts similaires avec d’autres héros. Beaucoup se sont identifiés à T’Challa, ce héros fort mais juste. Avec des idées claires sur le sens du pardon et l’importance de ne pas négocier les convictions.

Chadwick Boseman a joué le personnage dans les films Captain America : Civil War, Black Panther, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Malheureusement, le cancer du côlon nous a privés de ce talent bien avant qu’il n’ait dû nous quitter. Les décideurs de Marvel ont conclu qu’ils n’allaient pas remplacer Chadwick et que la suite de Black Panther emprunterait une autre voie.

T’Challa revient-il au MCU ?

Désormais, de nombreux fans de la marque réclament à grands cris que T’Challa soit joué par un nouvel acteur. Ils déclarent que la continuité du personnage dans l’univers cinématographique Marvel est le meilleur hommage à la mémoire de Chadwick. Les followers n’utilisent pas seulement des hashtags sur les réseaux sociaux, comme ils en ont l’habitude dans ce genre de campagne, ils ont également ouvert une pétition sur Change.org qui est sur le point d’atteindre les 50 000 signatures.

« Si Marvel Studios supprime T’Challa, ce sera au détriment du public qui s’y est vu. Cela inclut également les millions de fans qui ont également été inspirés par le personnage. En ne faisant pas de nouveau casting, l’opportunité pour l’un des super-héros noirs les plus populaires et les plus en vue de rejoindre son héritage pourrait être étouffée », explique l’un des adeptes de Black Panther.

De son côté, Kevin Feige a déclaré par le passé : « Pour honorer l’héritage que Chad nous a aidé à construire, nous voulons continuer à explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film. » De cette façon, ils reviendront à la suite de Black Panther, la princesse Shuri (Letitia Wright), la mère Ramonda (Angela Bassett), l’espionne Nakia (Lupita Nyong’o), le général Okoye (Danai Gurira) et le chef de la tribu montagnarde Jabari, M ‘Baku (Winston Duke Cela suffira-t-il pour le fandom ?

