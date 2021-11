Les fans de Marvel veulent que Keanu Reeves rejoigne le MCU en tant que Ghost Rider

L’idée de John Wick la star Keanu Reeves rejoignant l’univers cinématographique Marvel fait tourner les rouages ​​dans l’esprit des fans, avec un précurseur clair émergeant pour l’acteur à représenter: le vengeur flamboyant qui est Cavalier fantôme. L’acteur a récemment répondu à l’idée d’ajouter son nom à la liste du MCU en disant que ce serait « un honneur », avant d’ajouter qu' »il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment incroyables, et ils font quelque chose que personne n’a vraiment jamais fait. C’est spécial en ce sens, en termes d’échelle, d’ambition, de production. Donc ce serait cool d’en faire partie. »

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles Reeves, qui reste l’un des noms les plus grands et les plus aimés d’Hollywood, rejoindra éventuellement le MCU, beaucoup pensant que Ghost Rider est le rôle parfait pour lui.

De toute évidence, les fans de Marvel aimeraient que Keanu Reeves éclaire la franchise en tant que motocycliste cascadeur Johnny Blaze, beaucoup espérant le voir un jour se transformer en le signe avant-coureur du feu de l’enfer.

La dernière fois que le public a vu le Ghost Rider sur grand écran, c’était en 2011 mal reçu Ghost Rider: L’Esprit de Vengeance, avec Nicolas Cage dans le rôle de l’anti-héros titulaire. Sur le petit écran, une version du Ghost Rider a déjà été introduite dans le monde de Marvel sous la forme de Roberto « Robbie » Reyes dans Agents du SHIELD, et bien que Reyes ait été bien accueilli, la série elle-même a depuis été retirée du canon, ce qui a amené beaucoup à penser que cela pourrait parfaitement ouvrir la voie à Johnny Blaze pour revenir sur la scène.

Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Johnny Blaze serait présenté dans la prochaine suite Doctor Strange et le multivers de la folie, et bien que les rapports sur un tel détail soient vagues, ils ont affirmé que le justicier au crâne de flamme apparaîtrait dans un caméo avant de figurer dans d’autres sorties MCU. Avec Docteur étrange 2 prêt à explorer le multivers, le public pourrait-il apercevoir Ghost Rider …

Il a été récemment révélé avec l’aimable autorisation du livre L’histoire de Marvel Studios : la création de l’univers cinématographique Marvel que le patron de Marvel, Kevin Feige, a été empêché d’utiliser des personnes comme Ghost Rider, Daredevil et Le punisseur sur grand écran grâce au fait que Marvel est « déjà profondément attaché à leurs personnages Avengers à succès et aux personnages imminents des Gardiens de la Galaxie ». Alors que les rumeurs abondent selon lesquelles ces personnages entreront bientôt dans la mêlée du MCU, le studio pourrait-il être persuadé de donner le rôle de Ghost Rider à Keanu Reeves ?

Marvel devrait-il déjà avoir des plans pour Cavalier fantôme, Reeves a récemment déclaré son désir de revenir au genre du film de bande dessinée, bien que du côté de DC, l’acteur disant qu’il aimerait avoir l’opportunité de reprendre le rôle de l’enquêteur paranormal John Constantine. « J’adore jouer à Constantine », a-t-il déclaré. « Jean Constantin. J’ai joué beaucoup de Johns. Combien de John ai-je joué ? Je ne sais même pas. Je pense que c’est plus de dix. Mais de toute façon, j’aimerais avoir la chance de jouer à nouveau Constantine.

Keanu Reeves est très occupé sans l’ajout du MCU et devrait revenir aux deux La matrice dans Les résurrections matricielles le 22 décembre 2021, puis John Wick dans John Wick : Chapitre 4 le 27 mai 2022.





