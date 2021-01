Les fans de Marvel veulent que Jimmy Woo et Darcy obtiennent une série MCU de style X-Files sur Disney +

Après ses débuts divertissants sur la nouvelle série Marvel WandaVision, de nombreux fans veulent voir Randall Park diriger sa propre série Disney + en tant que Jimmy Woo avec Darcy Lewis comme partenaire. À l’origine, Park a fait ses débuts dans le MCU en tant que personnage du film de 2018 Ant-Man et la guêpe. Il a récemment repris le rôle de WandaVision avec Jimmy enquêtant sur un cas étrange de personnes disparues, travaillant avec le Dr Darcy Lewis (Kat Dennings) pour tenter de résoudre le mystère bizarre.

L’apparition de Park sur WandaVision a conduit à des appels à socia media pour que Jimmy Woo obtienne sa propre série dans le style de Les X-Files avec une touche Marvel. L’acteur et cinéaste Stephen Ford, qui est apparu dans le Teen Wolf La série télévisée a lancé le nouveau mouvement en tweetant son idée d’une nouvelle série se déroulant dans le MCU après que Jimmy Woo se penche sur des phénomènes bizarres liés aux super-héros.

« Écoutez-moi: une émission Disney + entière sur Jimmy Woo qui travaille sur des cas étranges dans le MCU. X-Files. Faites-en une réalité « , a lancé Ford sur Twitter, et le tweet n’a pas tardé à devenir viral. Les fugueurs de Marvel l’écrivain Warren Hsu Leonard est même intervenu avec une offre d’écrire la série gratuitement si cela aide à faire la série.

Mieux encore, il existe déjà un plan pour ce genre d’histoire. Marvel Comics a déjà joué le personnage dans la série de bandes dessinées Agents d’Atlas, qui suit une équipe de super-héros dirigée par Jimmy Woo. De nombreux lecteurs de bandes dessinées indiquent sur Twitter que Agents d’Atlas serait une nouvelle série formidable, avec un fan répondant, « Pouvons-nous s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, obtenir cette voie rapide? J’ai besoin de plus de Jimmy Woo. »

Le problème de l’utilisation Agents d’Atlas car l’inspiration est que la série ressemblerait plus à X Men et moins comme Les X-Files. D’autres fans préféreraient voir la série Jimmy Woo comme une série mystère avec deux agents enquêtant sur des cas étranges, comme un fan qui tweete, « Agent Woo avec le Dr Lewis comme partenaire? Signez-moi le F *** up. »

Un fan est d’accord pour que Kat Dennings joue le rôle de Dr Lewis, le couple jouant essentiellement le rôle de Mulder et Scully de Marvel. Le tweet se lit comme suit: « Avec Darcy. Woo et Darcy sont chargés de diriger une division de type X-Files. Tous les trucs discrets sur lesquels SWORD ne devrait pas perdre de temps. Bien sûr, les étuis peuvent sembler petits mais ouvrir d’énormes boîtes de vers Marvel! Loup-garou de nuit! Des extraterrestres étranges aléatoires comme le Popupian! Howard le canard! «

Avec Darcy. Woo et Darcy sont chargés de diriger une division de type X-Files. Tous les trucs discrets sur lesquels SWORD devrait perdre du temps.

Bien sûr, les caisses peuvent sembler petites mais ouvrent d’énormes boîtes de vers Marvel!

Loup-garou de nuit!

Aliens étranges aléatoires comme le Popupian!

« Seulement s’ils le jumellent avec elle (Kat Dennings-Darcy Lewis) », ajoute un autre fan, y compris une photo de Dennings.

Un autre fan de Marvel voit toutes sortes d’autres possibilités créatives pour les personnages étranges des bandes dessinées que Woo doit rencontrer dans sa propre série hypothétique, de Man-Thing, Frog-Man et Hellcow: Bessie the Vampire Cow à The Orb, Forbrush Man, Mojo et MODOK

Jimmy Woo rencontre Man-Thing.

Jimmy Woo poursuit Frog-Man.

Jimmy Woo traque Hellcow: Bessie the Vampire Cow.

Jimmy Woo contre l’Orbe.

Jimmy Woo fait équipe avec Forbrush Man.

Jimmy Woo capture par Mojo.

Que ce soit Agents d’Atlas ou un X-Files type d’émission suivant Jimmy Woo et Darcy Lewis, il semble clair qu’une série Jimmy Woo serait un succès auprès des fans de Marvel. Le temps nous dira si cela se produit réellement. Cette histoire provient de Stephen Ford sur Twitter.

