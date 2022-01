Les fans de Marvel sautent sur les rumeurs selon lesquelles John Krasinski jouerait Reed Richards dans les Fantastic Four du MCU

Les fans de Marvel sont bien connus pour s’assurer que Kevin Feige et son équipe savent ce qu’ils veulent voir dans l’avenir en constante expansion de l’univers cinématographique Marvel, et qui ils veulent voir jouer Reed Richards dans le prochain Les quatre Fantastiques le film ne fait pas exception. Avec Doctor Strange dans le multivers de la folie promettant beaucoup d’introductions de personnages et de camées, Internet a répondu avec un flot incessant de rumeurs et de listes de souhaits sur qui pourrait apparaître dans le film et un nom qui est apparu plus que la plupart est celui de John Krasinski, qui les médias sociaux veut voir jouer très, très mal le chef de la première famille de Marvel.

Les rumeurs selon lesquelles Krasinski pourrait jouer la version de Reed Richards du MCU ne sont pas nouvelles, et l’acteur lui-même a contribué à alimenter ces rumeurs en révélant précédemment qu’il aimerait jouer le rôle. En mars 2020, le Endroit calme La star a déclaré à ComicBook.com: « J’adorerais le faire. Je pense que faire partie du monde Marvel serait incroyable de toute façon, et le fait que les gens me considèrent même pour ce niveau de rôle serait incroyable. Je n’ai vraiment eu aucune conversation ou je ne sais rien de ce qui se passe avec ça. J’attends les annonces de Kevin sur ce qui se passe avec ça autant que vous. »

L'acteur est à nouveau à la mode aujourd'hui alors que des rumeurs circulent à nouveau sur son rôle de casting de M. Fantastic, qui pourrait ou non faire ses débuts dans le prochain Docteur étrange suite. Dans l'état actuel des choses, nous savons que les récentes reprises du film en expansion multivers auraient inclus le tournage d'un certain nombre de camées supplémentaires à partir de variantes de personnages MCU bien établis et d'autres introductions de personnages qui devraient apparaître dans le futur proche. Voici quelques-uns des espoirs partagés sur Twitter aujourd'hui sur le fait que les fans veulent que Krasinski en tant que M. Fantastic soit l'une de ces introductions.





Les Quatre Fantastiques arrivent très bientôt dans le MCU, le casting est peut-être déjà terminé







Marvel a l’habitude de garder les nouvelles du casting secrètes longtemps après qu’elles se soient produites, et les quatre acteurs assument les rôles principaux dans Les Quatre Fantastiques ne fera pas exception. Depuis que le redémarrage précédent est tombé complètement à plat au box-office, l’arrivée de la première famille de Marvel dans le MCU a été fréquemment spéculée. Avec tous les indicateurs suggérant maintenant que le film d’introduction se concentrant entièrement sur le quatuor arrivera vers la fin de 2023, cela signifierait que le tournage devait avoir lieu plus tard cette année et que le casting est presque certainement une affaire conclue.

Bien que l'opinion des fans ne soit pas toujours correcte, la nomination de Robert Pattinson en tant que Batman à DC étant initialement critiquée jusqu'à ce que des images du film commencent à apparaître dans les premières bandes-annonces, il y a eu des occasions où un favori des fans pour un rôle est venu passer dans le MCU, comme Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange. Si l'histoire se répétera en ce qui concerne le casting de Reed Richards, c'est quelque chose que nous avons relativement peu de temps à attendre pour découvrir, et tous les fans de Marvel attendront la nouvelle avec impatience.









