Les fans de Marvel réagissent à la première vue de She-Hulk: avocat

La première bande-annonce tant attendue de la prochaine série Disney + de Marvel, She-Hulk : avocate, a enfin atterri. Et les fans de Marvel parlent tous de la même chose : le CGI. Utilisé pour donner vie au personnage principal (parce que, bien sûr, il serait difficile de le faire autrement), les fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour discuter de la qualité du CGI utilisé pour transformer Orphelin noir star Tatiana Maslany en un Hulk méchant et vert.

De nombreux fans pensent que, compte tenu des budgets accordés à de tels projets Marvel, et à quel point She-Hulk fait partie intégrante de la série (elle s’appelle She-Hulk : avocate après tout) que la qualité devrait être beaucoup plus élevée.

Plusieurs fans se sont même souvenus de certains des pires moments CGI de l’histoire du cinéma. Ce qui, bien qu’un peu dur, est sans doute loin de l’effet espéré par Marvel Studios.

Les images ont même laissé certains fans se demander pourquoi CGI a été utilisé en premier lieu, suggérant que She-Hulk aurait peut-être été mieux réalisé en utilisant des effets pratiques.

Heureusement, tout n’est pas mauvais, beaucoup affirmant que le CGI sur de nombreux plans de la bande-annonce est probablement inachevé. She-Hulk : avocate est encore à trois mois de la sortie, ce qui donne à Marvel beaucoup de temps pour ajouter quelques touches finales et, espérons-le, donner à She-Hulk un aspect un peu plus réaliste et un peu moins caoutchouteux.

D’autres suggèrent que nous devrions simplement faire preuve de patience et nous tourner vers d’autres films et émissions Marvel pour plus d’assurance. Bien que cette assurance ne vienne que selon le projet Marvel que vous utilisez comme référence …

Le consensus général après la sortie des premières images de She-Hulk: Attorney at Law semble cependant être qu’il reste encore du travail à faire avant que le héros Marvel ne fasse ses débuts.

She-Hulk : avocate Sera une comédie directe





Tout comme certaines des séries de bandes dessinées les plus appréciées dirigées par She-Hulk, She-Hulk : avocate se penchera plus fortement sur les aspects comiques de l’univers cinématographique Marvel. Encore plus que jamais. La série de comédie légale voit Bruce Banner intervenir pour aider à placer sa cousine, Jennifer Walters, lorsqu’elle a besoin d’une transfusion sanguine d’urgence. En mélangeant son sang avec le sien, Jennifer acquiert des pouvoirs similaires à ceux de son cousin, l’avocat étant désormais capable de se transformer en un super-héros vert de 6 pieds 7 pouces.

She-Hulk : avocate est dirigée par Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walter AKA She-Hulk, qui est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques axées sur les surhumains. Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie la star Mark Ruffalo reprendra son rôle de Bruce Banner AKA The Hulk dans la série, aux côtés de L’incroyable Hulk star Tim Roth, qui revient dans le rôle d’Emil Blonsky AKA Abomination.

Créé par Jessica Gao avec Kat Coiro à la tête de l’équipe de réalisation, She-Hulk : avocate met également en vedette Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Renée Elise Goldsberry et Jon Bass.

She-Hulk : avocate est prévu pour la première sur Disney + le 17 août 2022 et comprendra neuf épisodes dans le cadre de la phase quatre du MCU.





