Les fans de Marvel imaginent la réaction furieuse de Kevin Feige à la fuite de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home

Donc, vous l’avez peut-être entendu, mais une version inachevée de la bande-annonce de la prochaine suite de Marvel Spider-Man: No Way Home a fuité, amenant les fans à se démener pour la voir avant qu’elle ne soit supprimée. Les secrets de Marvel s’accompagnent d’une grande responsabilité, quelque chose qui a évidemment été oublié par un membre d’équipage enthousiaste, et les fans supposent maintenant qu’ils vont ressentir la fureur de Kevin Feige, le patron de Marvel qui valorise le secret avant tout.

Kevin Feige lorsqu’il découvre que le #SpiderManNoWayHome la remorque a fuité. pic.twitter.com/fuUocOr9ik – Bam Smack Pow (@BamSmackPow) 22 août 2021

La bande-annonce divulguée aurait été diffusée via un téléphone, ce qui rendrait les images difficiles à voir et à entendre. Il a également été rapporté que la plupart des effets visuels sont loin d’être terminés, ce qui signifie que plusieurs secrets sont probablement encore intacts malgré la fuite. Indépendamment, Kevin Feige aime garder les choses près de la poitrine, ce qui signifie que l’événement le fait sans aucun doute fulminer.

Kevin Feige regarde les fuites rn pic.twitter.com/0IjueqOOie — Plathanos ???????????? #HIVESZN (@SavinTheBees) 22 août 2021

Beaucoup l’ont comparé à la détresse de la finale de la précédente sortie Spidey, Spider-Man : loin de chez soi…

Kevin Feige en ce moment#SpiderManNoWayHomeTrailerpic.twitter.com/xwyXynCmSf — R24 || ShangChi (@ursR24) 23 août 2021

Depuis la fuite, les fans de Marvel se sont tournés vers les médias sociaux pour imaginer à quoi pourrait ressembler la chasse au leaker de Feige, avec des résultats hilarants.

Kevin Feige arrivant au domicile de la personne qui a divulgué le #SpiderManNoWayHome bande annonce pic.twitter.com/Hkr6vupN6N — Jake Metz (@jake_metz) 22 août 2021

Ou peut-être arrivera-t-il à la situation avec les menaces aux cheveux gras du symbiote-Spidey de Spider-Man 3...

Kevin Feige quand il retrouve la personne qui a divulgué la bande-annonce #SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/8jDkeOxxTP – Dustin #FreeBritney (@DustinDavis1997) 23 août 2021

Quelle que soit son approche finale, nous pouvons certainement tous convenir que Feige a déchiré ses vêtements à la manière de The Incredible Hulk depuis que les images sont apparues en ligne.

Kevin Feige en route pour trouver celui qui a divulgué la bande-annonce #SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/IB2XqzyljZ – Jøsh (@_undeadboi_) 22 août 2021

La star de Spider-Man, Tom Holland, a eu quelques coups avec la colère de Kevin Feige dans le passé grâce à la surexcitation de l’acteur, ce qui a parfois conduit à des spoilers qui s’échappaient de manière incontrôlable de sa bouche. Heureusement, Holland n’a rien à voir avec la récente fuite de la bande-annonce, mais il a sans aucun doute ressenti quelques secondes de panique en voyant la nouvelle…

VERROUILLEZ VOS PORTES CAR KEVIN FEIGE VA VENIR CHEZ VOUS https://t.co/GBnpICvaUb – jane doe (@idkwhoamitbh) 23 août 2021

Homme araignée La star 2 Alfred Molina s’est récemment retrouvée dans la ligne de mire de Feige après avoir révélé qu’il apparaîtrait en effet dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. »Vous savez, certaines personnes, quand elles ont un micro [they] j’adore parler. Certains sont comme moi, qui ne le font pas », a déclaré Feige à propos de la situation lorsqu’on lui a demandé de commenter l’interview largement diffusée de Molina avec Variety, où l’acteur de Doctor Octopus a qualifié son retour de « secret le moins bien gardé d’Hollywood ».

Kevin Feige voyant la tendance No Way Home contre lui réalisant pourquoi pic.twitter.com/n3BFEWFftV – Jøsh (@_undeadboi_) 22 août 2021

Incidemment, c’est maintenant un secret encore moins bien gardé car, SPOILERS, le Doc Ock de Molina aurait fait une brève apparition à la fin de la bande-annonce.

Alors que Kevin Feige a fait de son mieux pour garder secrets les détails officiels de l’intrigue, nous savons que Spider-Man : Pas de chemin à la maison mettra à nouveau en vedette Tom Holland dans le rôle principal. Le film devrait-il reprendre où Spider-Man : Loin De Home laissé, Peter Parker a maintenant été présenté comme le super-héros rampant sur les murs, ce qui ne manquera pas de lui rendre la vie beaucoup plus difficile. Peut-être encore plus difficile que la personne qui a divulgué la bande-annonce…

Kevin Feige remontant la maison du gamin qui a divulgué la bande-annonce de Spider Man : #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/1cdSOq1GYc — ????.???? (@AWV23) 22 août 2021

Quelque part en cours de route, Parker fera équipe avec Benedict Cumberbatch Docteur étrange après des ravages indicibles dans le multivers Marvel. Strange assumerait le rôle de mentor auparavant occupé par Tony Stark de Robert Downey Jr, avec la suite de Spider-Man faisant suite à la prochaine suite de Doctor Strange, Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Kevin Feige explique à cette pauvre âme pourquoi il doit mourir après avoir divulgué la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home pic.twitter.com/W3YzIXhgpj — (@edckbar) 22 août 2021

Réalisé par Jon Watts, écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

