Les fans de Marvel espèrent un redémarrage de la lame R-Rated après la confirmation du MCU Deadpool 3

Les fans de Marvel se sentent beaucoup mieux à propos des chances que le redémarrage de Blade obtienne une note R après avoir récemment confirmé que Deadpool 3 sera le premier film classé R du MCU. Bien que les deux premiers R-rated Dead Pool les films ont eu beaucoup de succès, les fans craignaient que Disney ne permette un film classé R dans le MCU. Ces sentiments ont été apaisés avec les nouveaux commentaires du patron de Marvel, Kevin Feige, qui a vérifié que Deadpool 3 ne sera pas atténué.

« Il sera noté R et nous travaillons actuellement sur un script, et Ryan supervise un script en ce moment », a déclaré Feige à Collider. « Ça ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. «

Donner à Deadpool 3 une cote R ouvre la porte à Marvel pour développer d’autres films pour des fans plus matures. Sur les réseaux sociaux, un grand nombre de ces fans expriment leur espoir que cette nouvelle signifie le prochain Lame le redémarrage sera également noté R. Comme avec Dead Pool, tous les précédents Lame les films sont classés R, ce qui donne même s’il s’agit d’un redémarrage, donnant le nouveau Lame rien de moins rendrait le nouveau film beaucoup plus docile.

« Maintenant que Deadpool 3 est confirmé une fois pour être noté R par Kevin Feige. Pour toutes, j’espère que Blade sera considéré pour une note R avec le MCU Wolverine à l’avenir « , tweete un fan.

« Depuis Deadpool 3 sera noté R, en espérant que Lame est aussi », fait écho un autre fan de Marvel.

Ces tweets ne sont que la pointe de l’iceberg. Un autre tweet dit: « Depuis Deadpool 3 va être noté R (Big W). Pouvons-nous aller de l’avant et faire Lame Classé R et pourriez-vous tous rendre Moon Knight un peu plus nerveux pour moi? «

Wesley Snipes a joué le rôle du justicier titulaire dans les trois Lame films. Basé sur le super-héros de Marvel Comics, la lame mi-humaine et mi-vampire se bat contre les vampires maléfiques pour protéger les humains innocents. Sorti à la fin des années 90 et au début des années 2000, le Lame les films sont souvent reconnus pour avoir contribué à inspirer le boom des films de super-héros qui finirait par dominer Hollywood et le box-office. Le Chevalier Noir l’écrivain David S.Goyer a écrit chaque épisode de la série et réalisé le troisième film, Blade Trinity.

Il a été annoncé pour la première fois en 2019 que Marvel Studios développait un Lame redémarrez avec des plans pour amener le personnage dans le MCU. Mahershala Ali remplacera Snipes en tant que nouvelle lame, et le casting a rencontré une réponse très positive de la part des fans. Lame fera partie de la phase 5 du MCU et ne sortira pas avant 2022 au plus tôt. Nouvelles de Deadpool 3 obtenir sa cote R nous vient de Collider.

