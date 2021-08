Les fans de Marvel disent que voir Shang-Chi dans les cinémas ne vaut « pas le risque »

Il commence probablement à avoir l’impression que Disney ne peut pas gagner en ce qui concerne la sortie de la liste de la phase quatre de Univers cinématographique Marvel films, comme suite à la sortie simultanée controversée de Veuve noire dans les cinémas et sur Disney + Premier Access, qui a été critiqué par l’industrie du théâtre et un procès de la star Scarlett Johansson, Disney ressent maintenant le poids des cinéphiles après avoir annoncé que leur premier film de super-héros dirigé par des Asiatiques Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera une sortie en salles uniquement. contrairement à Veuve noire et plus récemment, Croisière dans la jungle, il y aura une exclusivité de 45 jours dans les cinémas avant que les fans ne puissent diffuser le film dans le confort de leur foyer et cela ne s’est pas bien passé avec certains à la lumière des cas croissants de la variante Delta de Covid.

Une augmentation des cas de Covid a vu de grands films tels que Vemon : qu’il y ait un carnage étant repoussé des sorties de septembre à octobre, et alors que Shang-Chi a déjà été repoussé d’une sortie originale pré-Covid de février 2021 à sa date de sortie actuelle du 3 septembre, Disney aurait du mal à la retarder à nouveau étant donné que nous ne sommes actuellement pas à plus de deux mois de la prochaine sortie de Marvel jusqu’au reste de 2021 et dans la première moitié de 2022. Cependant, leur décision d’aller de l’avant avec une sortie non simultanée a provoqué une réaction des fans sur les réseaux sociaux.

Jeudi dernier, le PDG de Disney, Bob Chapek, a confirmé lors d’un appel aux résultats financiers qu’il n’y aurait pas d’option de diffusion immédiate pour le film. « Nous vivons dans un monde très incertain en termes de reprise de certains de nos marchés, et le monde de l’exploitation théâtrale en fait certainement partie. appels que nous pouvons, compte tenu de ce que nous voyons sur le marché. Certes, lorsque nous avons planifié notre calendrier que nous exécutons en ce moment, nous n’avons pas anticipé – ni je pense que personne – la résurgence de Covid avec une variante delta qui aurait un impact si important sur le marché. »

Alors que les accords préexistants empêchaient Disney de faire quoi que ce soit pour permettre le nouveau film de Ryan Reynolds gars libre d’inclure une version Premier Access, il semble que la position actuelle sur Shang-Chi est vraiment un moment à sucer et à voir en ce moment, et Chapek a noté que la fenêtre exclusive de 45 jours « va être une expérience intéressante pour nous … La perspective de pouvoir apporter un titre Marvel au service après y être allé en salles pendant 45 jours sera encore un autre point de données pour informer nos actions à venir sur nos titres. »

Bien que cela puisse être une bonne chose à savoir pour les prochaines versions, il semble que Shang-Chi est utilisé comme cobaye pour la liste des films à venir, et c’est quelque chose qui pourrait initialement se retourner contre Disney, les fans exprimant leur inquiétude concernant les volumes de cas actuels de Covid et apparemment tout simplement pas disposés à risquer un voyage au cinéma même pour un film Marvel . « J’adore le MCU, mais je ne vais pas au cinéma le mois prochain quand Shang-Chi sort. Je serai à la maison en attendant la sortie de Disney + », a tweeté un fan. Un autre a ajouté : « J’adore aller au théâtre et je suis complètement vaxxé, mais cela ne vaut tout simplement pas le risque pour le moment. j’ai regardé Veuve noire et Croisière dans la jungle sur Disney + et aurait déboursé les 30 € pour Shang-Chi trop. Au lieu de cela, ils n’obtiendront rien de moi. » Un autre a suivi les mêmes lignes avec: « J’ai assisté à la soirée d’ouverture de presque tous les films @MarvelStudios mais à ce rythme avec COVID, je vais devoir transmettre # shangchi Je ne veux pas, je veux soutenir plus de diversité dans #Marvel mais je ne peux pas le risquer. Très déçu par @Disney pour ne pas en avoir fait un accès privilégié. »

J’ai été à la soirée d’ouverture de presque chaque @MarvelStudios film mais à ce rythme avec COVID, je vais devoir m’en passer #shangchi Je ne veux pas, je veux soutenir plus de diversité dans #Merveille, mais je ne peux pas prendre le risque. Très déçu de @Disney pour ne pas en faire un accès privilégié – Troisième étoile à cordes (@3rdStringStar) 13 août 2021

Cela semble certainement être une erreur. J’adore aller au théâtre et je suis complètement vaxxé, mais ça ne vaut tout simplement pas le risque en ce moment. J’ai regardé Black Widow et Jungle Cruise sur Disney + et j’aurais également déboursé les 30 € pour Shang-Chi. Au lieu de cela, ils n’obtiendront rien de moi. – Tyler Smith (@maclee31) 12 août 2021

Je déteste le dire mais je pourrais attendre #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings être libéré le @disneyplus(si jamais il sort sur DisneyPlus). Ou j’attendrai la sortie Blu-Ray 3 à 5 mois plus tard. Je ne me sens pas encore en sécurité pour aller au cinéma avec la variante qui circule. pic.twitter.com/wwNu2W75ME – Sean B. (@SeanBonau) 13 août 2021

J’ai appris ça @Disney@disneyplus@MarvelStudios ont décidé de ne pas sortir Shang-Chi sur Disney+ avec Premier Access (alias le +30 pour le voir). Félicitations. Vous obtenez 0 € de moi. Je le regarderai quand il sortira sur Disney+ « gratuitement ». Ne jamais aller au cinéma avant la fin de la pandémie. – kevin (@fighterofevil) 13 août 2021

Autant que je veux voir #ShangChi, je ne suis pas encore à l’aise d’aller au cinéma donc je vais attendre 45 jours jusqu’à ce qu’il soit sur disney+, je sais juste que le film va être gâté pour moi cependant 🙁 #Merveille#MCU#MarvelCinematicUniverse#Disney#DisneyPlus – Félix Wood (@felixw1) 12 août 2021

Eh bien, je suis sûr que je ne vais pas au théâtre avec Delta Covid, pas que je puisse de toute façon puisque tous les théâtres locaux ont fermé leurs portes l’année dernière. Heureusement, je ne suis pas concerné par les spoilers de Shang-Chi et je peux juste attendre un mois et demi de plus pour le voir. https://t.co/0KPlhIAZFF – Stephen Major (@StephenMajor) 12 août 2021

Je suppose qu’il était vrai qu’il n’y aurait pas d’accès Premier pour Shang-Chi sur Disney+, car il ne sortira pas sur Disney+. C’est une déception, surtout avec le pic de COVID à nouveau. Devinez que le procès ScarJo et Feige sont contrariés pour l’exclusivité du théâtre? https://t.co/vUCywoWpIA – Avery Feyrer (@CoffeeBlack_910) 12 août 2021

En gardant #ShangChi exclusivement théâtral tandis que Delta (et d’autres variantes) se propage serait vraiment contraire à l’éthique en @WaltDisneyCo. D’autant plus que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent même pas être vaccinés. https://t.co/A77olESFhe – Daniel Alter (@DAlter007) 12 août 2021

Avec ces points de vue venant des personnes qui font essentiellement du film un succès ou non, il semble qu’il pourrait y avoir un chemin semé d’embûches pour l’avenir immédiat du MCU, mais qui ne devrait pas durer très longtemps. Disney devrait récupérer une fois que la sortie Premier Access arrivera finalement, mais nous ne sommes qu’à quelques semaines de savoir à quoi ressembleront les recettes initiales si elles continuent avec une sortie en salles.

