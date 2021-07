Les fans de Marvel deviennent émus après avoir entendu la voix de Chadwick Boseman dans Et si…?

La dernière performance de Chadwick Boseman en tant que T’Challa peut être vue dans la prochaine série animée de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…?, et entendre la voix du défunt acteur a laissé des milliers de fans émus. Jeudi, Marvel Studios a publié le document officiel What If…? bande-annonce, révélant que le spectacle fera ses débuts sur Disney + le 11 août. La bande-annonce donnait un bon aperçu de ce qui allait arriver, y compris une scène de T’Challa de Boseman aux côtés de Yondu de Michael Rooker.

Entrez dans le multivers des possibilités illimitées. La première série animée de Marvel Studios, What If…?, commence à être diffusée le 11 août avec de nouveaux épisodes les mercredis @DisneyPlus. pic.twitter.com/NxQ6L73x6D – Et qu’est-ce qui se passerait si…? (@whatifofficial) 8 juillet 2021

Comme Chadwick Boseman a enregistré ses répliques pour la série avant son décès l’année dernière, il s’agit de sa dernière performance en tant que T’Challa. De nombreux fans n’ont peut-être pas réalisé qu’il faisait partie de la série, et entendre sa voix dans la nouvelle bande-annonce en a surpris certains. Heureux de voir T’Challa de retour dans le rôle une dernière fois tout en ressentant toujours la piqûre de son décès, des milliers de fans se sont tournés vers Twitter pour aborder le moment doux-amer.

« Entendre la voix de Chadwick Boseman dans le Et si… de Marvel ? La bande-annonce était quelque chose à laquelle je n’étais pas préparé aujourd’hui », a tweeté Nora Dominick de BuzzFeed.

Entendre la voix de Chadwick Boseman dans la bande-annonce What If était quelque chose à quoi je n’étais pas préparé aujourd’hui pic.twitter.com/qox3HS5T2n – Nora Dominick (@noradominick) 8 juillet 2021

Un autre fan de Boseman a ajouté : « Je n’étais pas prêt à entendre la voix de Chadwick Boseman… Dieu me manque. »

Je n’étais pas prêt à entendre la voix de Chadwick Boseman… dieu il me manque ???????? pic.twitter.com/vSZrNsiMAM — G le dieu de la malice ???????? (@gtheotaku) 8 juillet 2021

« Cette série est si douce-amère parce que je suis ravi de revoir et d’entendre tous ces personnages, mais c’est la dernière fois que nous entendrons Chadwick Boseman dans le mcu », lit-on dans un autre tweet.

Cette série est si douce-amère parce que je suis impatient de revoir et d’entendre tous ces personnages mais c’est la dernière fois que nous entendrons Chadwick Boseman dans le mcu pic.twitter.com/uPrzNzBXvs – Deadpool (@itswadewilson) 8 juillet 2021

Ou comme le dit un fan : « Heureux/triste d’entendre la voix de Chadwick Boseman dans ce film – imaginez que ce sentiment sera amplifié en regardant la série. »

Heureux/triste d’entendre la voix de Chadwick Boseman dans cela – imaginez que ce sentiment sera amplifié en regardant l’émission réelle https://t.co/MDgZRZFRyU – Dale Martin (@DaleToss) 8 juillet 2021

Faisant écho à des milliers d’autres, un autre fan a déclaré: « La performance finale de Chadwick Boseman sera la voix de T’Challa / Star Lord. Mon cœur est heureux de cet affrontement mais triste qu’il ne soit plus avec nous … »

La performance finale de Chadwick Boseman sera la voix de T’Challa / Star Lord. Mon cœur est content de cet affrontement mais triste qu’il ne soit plus avec nous… https://t.co/O4gtCYSKf7 – peeta montano (@peterpiperpked) 8 juillet 2021

Boseman se préparait à reprendre son rôle de T’Challa dans Panthère noire 2 au moment de son décès. Jusqu’à la fin, il avait eu l’intention de vaincre la maladie, insistant sur le fait de garder son diagnostic de cancer du côlon secret pour presque tout le monde. Sa mort en 2020 a été un choc énorme pour beaucoup de ceux qui le connaissaient ainsi que des fans du monde entier qui n’avaient même pas été au courant de sa santé défaillante.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? ramènera également de nombreux autres acteurs préférés des fans reprenant leurs rôles MCU, notamment Hayley Atwell, Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Karen Gillan, Michael B. Jordan, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Taika Waititi, Mark Ruffalo, Paul Rudd, Michael Rooker , Natalie Portman, Sebastian Stan, Jeff Goldblum, Jeremy Renner, Neal McDonough, Dominic Cooper, Toby Jones, Sean Gunn, Frank Grillo, et plus encore. Jeffrey Wright (Westworld, Le Batman) fera également la voix de Watcher, le narrateur de la série.

Bryan Andrews dirige Et qu’est-ce qui se passerait si…? avec AC Bradley comme rédacteur en chef. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Brad Winderbaum sont les producteurs exécutifs. Il s’agit de la première série animée pour Marvel Studios, et confiant dans la façon dont elle sera reçue, le studio a déjà commencé à développer une deuxième saison de 10 épisodes. Bien que nous puissions voir de nombreux personnages confirmés apparaître dans la saison 1, Bradley a également taquiné de nombreux camées surprenants.

Et si… de Marvel ? sortira le 11 août 2021, exclusivement sur Disney+. Bryan Andrews dirige la série avec AC Bradley comme scénariste en chef. La nouvelle bande-annonce présentée ci-dessus nous vient de Marvel Studios, et vous pouvez voir ce que de nombreux autres fans disent d’avoir entendu la voix off de Boseman sur Twitter, où le nom de l’acteur est désormais à la mode.

Rappel : ce sera la dernière performance de Chadwick Boseman #Et qu’est-ce qui se passerait si – Marvel Legion (@Marvel__Legion) 8 juillet 2021

Entendre la voix de Chadwick Boseman une dernière fois en regardant « Et si… » va être émouvant. Une dernière danse du roi. Où que vous soyez Chadwick, merci. Repose en puissance roi. ???? pic.twitter.com/epVxV5aX4a — aMucc ???? #FreeBritney (@amurkymuc) 8 juillet 2021

Cette bande-annonce était incroyablement bonne! L’animation est fantastique. Les possibilités sont infinies.. Et… @chadwickboseman c’était super d’entendre ta voix. ???? pic.twitter.com/J0pieqDfhm — Éric Turbeville (@EricTurbeville) 8 juillet 2021

Ça a l’air absolument incroyable, tellement triste que ce soit la dernière fois que nous entendrons Chadwick Boseman dans le MCU. ???????? https://t.co/0z23PtQnZ4 – Neel Bhatt (@_Neelsreeldeel) 8 juillet 2021

