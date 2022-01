Les fans de Marvel demandent que cet acteur soit nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

Spider-Man : Pas de chemin à la maison continue de parler. Le film qui semble avoir dérouté au box-office, avec 1 300 millions de dollars en moins d’un mois (il n’est que 200 millions à rentrer dans le top 10 de la collection historique), continue d’être le plus commenté sur les réseaux sociaux, où les fans leur ne cessez de mettre en valeur le travail de tous les artistes impliqués. Ceci, bien sûr, est également lié à l’excitation de l’arrivée du multivers et du retour de deux icônes comme Andrew Garfield Oui Tobey Maguire.

Cependant, ces deux artistes ne sont pas chargés d’interpréter Homme araignée ceux qui ont reçu les meilleures distinctions. Dans la dernière fois, il y avait un acteur qui a attiré toute l’attention grâce à son rôle de méchant dans la saga. Il est à noter que Spider-Man : Pas de chemin à la maison construit son conflit sur la résurgence des méchants historiques de la Homme araignée, qui ont été vus dans les films de Sam Raimi Oui Marc Webb.

Le journaliste Daniel RPK accidentellement déclenché une campagne appelant à L’Académie est chargé, au moins, de donner une nomination au oscar à Willem Dafoe pour son travail en tant que Lutin vert. Ce serait la cinquième fois que l’artiste de 66 ans concourrait pour une statuette qui, jusqu’à présent, est restée insaisissable. « Willem Dafoe mérite une nomination Ócicatrice en tant que meilleur acteur de soutien pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison. J’ai dit ce que j’ai dit « a écrit le journaliste.

Immédiatement après, une vague de réponses d’utilisateurs s’est déclenchée qui coïncide avec sa position. @ Javier_Silva_18 assuré: « Je n’ai pas vu un méchant obtenir une telle performance depuis le regretté grand Grand livre de santé. Classe de maître absolue ”, tandis que @Gileswhore assuré que « Volé la vedette avec Andrew Garfield« . Aussi @Eeeethn Il était chargé de signaler son travail : « Oui Willem Dafoe ne gagne pas de oscar pour Pas moyen de rentrer, je serai déçu. Sa performance était exceptionnelle « . Pensez-vous qu’il devrait être nommé?

De fan de Wilem Dafoe à collègue

Qui ose remettre en question le talent de Willem Dafoe en tant qu’artiste, il a clairement tort. Il suffit de regarder leurs rôles dans des productions comme Le phare ou Van Gogh, à la porte de l’éternité, pour citer quelques-uns de ses travaux les plus récents. Parmi ceux qui se chargent de le mettre en lumière, figure une jeune femme qui a pu partager le décor dans une production pour laquelle elle était nominée : Prince de Brooklyn, le protagoniste de Le projet Floride. Dans une interview avec Spoiler, il a dit qu’il était un fan de merveille et de Lutin vert, et comment c’était de travailler avec l’interprète : «Il était tellement concentré et il aimait parler avec nous, les enfants. Il était définitivement la personne qui… nous a en quelque sorte guidés. Mais il nous a guidés avec amour et plaisir « .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂