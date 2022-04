Les fans de Marvel célèbrent l’anniversaire des débuts d’Anthony Mackie en tant que Captain America

Bien que Steve Rogers ait remis le bouclier de Captain America à Sam Wilson dans les scènes finales de Avengers : Fin de partieil a fallu attendre la finale de la série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver que Sam a officiellement endossé le rôle de Captain America et, ce faisant, en a tiré un film. Maintenant, un an après ce moment, les fans de Marvel commémorent l’anniversaire sur les réseaux sociaux et attendent avec impatience le prochain film d’Anthony Mackie. Capitaine Amérique 4qui jouera probablement un rôle dans la phase 5 du MCU.

Le 23 avril a marqué un an depuis que Sam Wilson de Mackie a finalement accepté la responsabilité que Steve Rogers voulait lui confier et s’est déguisé en nouveau Captain America dans « One World, One People », le dernier épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver. Bien que cela semblait être une conclusion évidente de la série, la nouvelle qu’il y aurait un quatrième film Captain America a été une surprise dans son sillage. Alors qu’il vient de commencer le tournage de Metal torduaprès quoi il passera au film Marvel, Mackie a déjà commencé à se préparer pour le nouveau rôle dans le MCU comme il l’a expliqué à Variety plus tôt ce mois-ci.

« La musique fait partie de ma vie. Chaque rôle que je joue, je choisis une chanson pour représenter ce personnage, et je choisis une œuvre d’art pour représenter ce personnage. La musique a donc toujours été en quelque sorte le facteur déterminant de ma vie et ma carrière. »

Pour son Capitaine Amérique débuts au cinéma, Mackie a choisi le morceau de Tupac, « Hit ‘Em Up ».

Les fans de Marvel avaient beaucoup d’amour à montrer pour l’anniversaire de Mackie’s Cap





Les fans de Marvel ont une bonne mémoire du moment où certains événements se produisent dans le MCU, et après que Chris Evans se soit incliné en tant que Captain America après avoir joué le rôle pendant plus d’une décennie, la finale de Le faucon et le soldat de l’hiver a apporté le premier vrai regard sur son successeur. Maintenant, un an plus tard, il y a clairement encore beaucoup d’amour pour le nouveau Cap d’Anthony Mackie, et cela augure bien pour son film solo quand il arrivera enfin dans les deux prochaines années.

« Il y a un an, le 23 avril 2021, la finale de Le faucon et le soldat de l’hiver diffusé. En l’honneur de Sam Wilson prenant le rôle de Captain America, les crédits du titre ont été mis à jour pour Captain America et le soldat de l’hiver ! a écrit The Falcon and the Winter Soldier News sur Twitter.





Il y avait beaucoup d’autres personnes désireuses d’ajouter leurs commentaires à la célébration de l’anniversaire, mais aussi d’attendre avec impatience la prochaine fois que nous verrons Anthony Mackie dans son nouveau rôle au sein du MCU. En tant que l’un des « nouveaux départs » de la phase 4, Sam Wilson a encore un avenir intéressant devant lui, mais il reste à déterminer si cela mettra en vedette Bucky Barnes, joué par Sebastian Stan. En attendant plus de nouvelles à ce sujet et sur la prochaine phase du MCU, voici quelques-uns des autres messages partagés en l’honneur de la première apparition de Captain America.





