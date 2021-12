Les fans de Marvel adorent le camée de Chris Evans dans Don’t Look Up

Le dernier film d’Adam McKay Ne cherchez pas est maintenant diffusé sur Netflix, et pour de nombreux téléspectateurs, un caméo inattendu de Chris Evans se démarque comme l’un des meilleurs moments. Mettant en vedette une solide distribution d’ensemble, le film comprend une multitude de grands noms tels que Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill et Meryl Streep. Il y a aussi quelques apparitions notables en camée, et pour Evans, de nombreux fans pourraient même le manquer en raison de la rapidité avec laquelle cela passe, ainsi que de la méconnaissance de l’acteur dans le rôle. Si vous préférez ne pas savoir quand et comment il apparaît, sachez que SPOILERS sont en avance.

Ne cherchez pas est une histoire satirique sur ce qui pourrait arriver si la Terre était confrontée à un événement de niveau d’extinction. Environ 100 minutes après le début du film, il y a une scène d’interview simulée mettant en vedette la star de cinéma d’action fictive Devin Peters. L’acteur fait la promotion d’un Armageddon-comme un film appelé Dévastation totale, inspiré par la menace imminente de la comète. Lorsqu’on lui a demandé de donner son avis sur le « Look Up Movement », Peters essaie d’éviter de prendre parti en particulier en se référant à une épingle qu’il porte avec des flèches pointant vers le haut et vers le bas, essayant d’éviter de prendre parti afin que tout le monde puisse profiter de son « film de pop-corn ». » Il dit: « En tant que pays, nous devons arrêter de nous disputer et de signaler la vertu et simplement nous entendre. »

De nombreux fans ont vraiment apprécié cette apparition en camée. La mini-critique d’un fan dit : « Ne cherchez pas était hilarant et déprimant et malheureusement probablement exactement ce qui se passerait aussi Chris Evans a eu le camée le plus drôle. »

« Le caméo de 30 secondes de Chris Evans dans Ne cherchez pas est la gâterie de Noël dont nous avions tous besoin », a déclaré un autre fan.

Même certains téléspectateurs qui n’aimaient pas trop Ne cherchez pas dans l’ensemble, étaient toujours satisfaits du camée d’Evans. Comme le dit un fan : « Je vois ce que Ne cherchez pas essayait de faire, mais n’a pas tout à fait atteint le but pour en faire une impression durable. Cependant, je vis pour les camées de Chris Evans et je pense qu’elles devraient être plus régulières dans toutes sortes de films. »

Certains vont même jusqu’à qualifier Evans de roi des camées en fonction de ses apparitions spéciales ces derniers temps. Avec ce nouveau spot dans Ne cherchez pas, Evans a également fait une apparition surprise dans la comédie de Ryan Reynolds gars libre. Certains fans ont dit que son rôle dans ce film était également un point positif. Peut-être que se présenter dans ce genre de camées amusants peut être quelque chose à faire pour Evans entre les grandes sorties de films. Les fans qui veulent en voir plus peuvent le découvrir dans un rôle plus important dans L’homme gris, un thriller à venir des frères Russo ; il exprime également Buzz l’Éclair dans le prochain Histoire de jouet retombées Année-lumière.





Adam McKay a écrit et réalisé Ne cherchez pas. Le film met en vedette Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Mark Rylance, Timothee Chalamet, Tyler Perry, Ron Perlman, Himesh Patel et Ariana Grande. Le film, qui recueille des critiques mitigées de la part des critiques, est désormais diffusé sur Netflix.





