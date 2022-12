Les fans de Margot Robbie viennent à sa défense après les bombes de Babylone

Le nouveau film Babylone pourrait manquer au box-office, mais les fans disent de ne pas épingler cela Margot Robbie. Écrit et réalisé par Damien Chazelle, Babylone présente une distribution d’ensemble qui comprend Robbie aux côtés de Brat Pitt, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li et Tobey Maguire. Le film suit divers personnages lors de l’essor des films sonores dans les années 1920 après l’ère des films muets.





Tandis que Babylone a été un chéri des récompenses, remportant déjà des nominations aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, il s’est avéré être un raté au box-office depuis ses débuts avant le week-end de Noël. Le film, d’un budget d’environ 80 millions de dollars, a rapporté moins de 6 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture de quatre jours. Comme il se trouve également que la distribution d’un ensemble comprend Robbie, le bombardement du film a établi des comparaisons avec Amsterdamle thriller comique de David O. Russell qui a également fait un gros flop au box-office en octobre.

Mais de nombreux fans de Robbie n’apprécient pas de la voir pointée du doigt pour ces films sous-performants. Les gens se tournent vers les médias sociaux pour défendre Robbie, insistant sur le fait que ses performances dans ces deux films sont des points positifs qui n’ont joué aucun rôle dans l’attentat à la bombe. De nombreux fans soulignent également que les deux films ont de grandes distributions d’ensemble dont Robbie n’est qu’une partie, se demandant pourquoi les autres membres de la distribution ne reçoivent pas autant d’attention. Certains suggèrent que c’est de la misogynie en jeu, suggérant que mentionner le nom de Robbie tout en ignorant la vedette Brad Pitt en est un exemple.





Les fans de Margot Robbie prennent sa défense

« La façon dont ils la blâment pour ces flops comme s’ils n’étaient pas aussi dirigés par des stars de cinéma masculines qui étaient dans le jeu depuis plus longtemps qu’elle », écrit une personne sur Twitter.

« C’est ce qu’on appelle la misogynie hollywoodienne, ils protègent toujours leurs acteurs masculins, y compris les agresseurs masculins, que ce soit un réveil brutal pour Margot Robbie qui pense qu’elle fait partie du » club des garçons d’Hollywood « qu’elle ne fait pas, car Hollywood protégerait toujours leurs stars masculines pas les femmes « , répond quelqu’un d’autre.

Un autre tweet se lit comme suit : « Une grande partie du ‘BABYLONE BOMBARDÉ !’ le récit a été centré sur Margot Robbie « n’étant pas une star de cinéma / un tirage au sort » et pourtant… Brad Pitt, un lauréat d’un Oscar qui a été dans le business deux fois plus longtemps qu’elle et qui a été facturé pour la première fois, est sorti relativement indemne ? Hein? »

Et comme quelqu’un d’autre l’a dit, « BEAUCOUP de gens traînent Margot Robbie parce que Babylone bombardé au box-office. La misogynie est forte et claire. Ne blâmez pas les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs pour un film moche… blâmez la seule femme principale. »

Babylone joue maintenant dans les salles de cinéma, mais probablement pas pour très longtemps. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle ainsi que d’autres réactions sur les lacunes du box-office du film ci-dessous.