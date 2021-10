Les fans de Lizzo la défendent après qu’elle ait été critiquée pour avoir porté une robe transparente à la fête d’anniversaire de Cardi B

in







Lizzo assistait à la fête du 29e anniversaire de Cardi B à Los Angeles aux côtés de Winnie Harlow, Megan Thee Stallion et Normani.

Les fans de Lizzo sont venus à sa défense après avoir été critiquée pour avoir porté une robe complètement transparente à la fête d’anniversaire de Cardi B.

Maintenant, nous savons tous que Lizzo peut littéralement tout réussir et quand il s’agit de mode, elle n’a certainement pas peur de prendre des risques. En 2019, Lizzo a fait sensation dans le monde entier lorsqu’elle a assisté à un match de basket-ball dans une robe t-shirt découpée qui révélait son string. Et sa réponse à la tempête ? « Vos critiques n’ont aucun effet sur moi, les critiques négatives n’ont aucun intérêt dans ma vie, aucun contrôle sur ma vie, sur mes émotions. Et tu sais quoi ? Si vraiment, vraiment tu n’aimes pas mon cul, tu peux l’embrasser, « , a-t-elle déclaré sur Instagram Live.

Eh bien, mardi soir (13 octobre), Lizzo s’est rendue à la fête du 29e anniversaire de Cardi B aux River Studios de Los Angeles. La soirée étoilée était sur le thème du dancehall et des célébrités comme la rappeuse Megan Thee Stallion, la chanteuse Normani, le mannequin Winnie Harlow et la chanteuse Teyana Taylor étaient également présentes.

LIRE LA SUITE: Lizzo est interpellée pour avoir qualifié Chris Brown de « personne préférée »

Les fans de Lizzo la défendent après qu’elle ait été critiquée pour avoir porté une robe transparente. Photo : @lizzobeeating via Instagram, JOCE/Bauer-Griffin/GC Images

Bien sûr, la chanteuse de « Rumors » a tout mis en œuvre dans une robe violette incrustée de paillettes totalement transparente, avec des cache-tétons stratégiquement placés et un string. Elle a associé la robe de style résille à une queue de cheval très haute et à des Jimmy Choos qui, selon les photos des paparazzi, avaient été jetés à la fin de la nuit. Ah, nous aimons une reine relatable.

Beaucoup de gens étaient ici pour le lubrique sans vergogne risqué de Lizzo, mais malheureusement, certains l’ont critiquée pour avoir montré trop de peau pour sa taille. Cependant, les fans n’ont pas tardé à la défendre, citant qu’il y avait peu de critiques à propos de Winnie Harlow ou de Teyana Taylor (qui portaient aussi des tenues transparentes) couvrant leur corps parce qu’elles sont plus minces.

vous feriez mieux de laisser Lizzo tranquille, gros mfs phobiques. vous êtes tous les favoris d’être nus la plupart du temps et vous ne dites jamais rien, mais quand il s’agit de lizzo, c’est un problème. laissez-la tranquille https://t.co/QZLTHHqgKD – amine (@iamaminebma) 12 octobre 2021

si Rihanna portait la tenue de Lizzo les blogs seraient bâillonnés, mais bon ️ – ramon (@ramonrahal) 12 octobre 2021

Lizzo est depuis longtemps un défenseur de la confiance en son corps et de l’acceptation. Dans un post Instagram à l’occasion de la Journée d’appréciation des grandes tailles en 2020, Lizzo a écrit: « S/O à ma taille 18+ beautés là-bas. Nous obtenons notre visibilité et ENFIN les marques commencent à rattraper notre vol. toujours été.

« Nous sommes à la mode, nous sommes des symboles sexuels, nous le sommes. Il y a un long chemin vers l’inclusivité et nous ne nous arrêterons pas jusqu’à ce que nous y soyons. et portez-les bikinis cus ua bad bitch. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂