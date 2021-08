Les fans de LittleBigPlanet craquent pour un costume de retour dans Sackboy: A Big Adventure

Sackboy A Big Adventure! Special Edition (PS4)

Affrontez des défis palpitants et imprévisibles en explorant des niveaux « faits-main » uniques grâce à des contrôles immersifs. Une expérience plateforme périlleuse -Explorez les moindres recoins avec la panoplie de mouvements cool et divers de Sackboy et faites face à une quantité incroyable de challenges variés, d’ennemis féroces et de surprises inattendues. Rembourré. Recousu. Rezippé. Sackboy revient avec des nouveaux mouvements et des gadgets inédits dans une toute nouvelle aventure en 3D fun et impressionnante, dans un monde à la fois neuf et familier. Contient une peluche Sackboy, un artbook numérique et physique, une soundtrack numérique, 4 costumes, 4 emotes et 20 avatars Sackboy dans différentes tenues du jeu Caractéristiques du jeu : 1 à 4 joueurs hors-ligne ou en ligne, Version physique, Disponible en français et en anglais, Compatibilités : console PS4