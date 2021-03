Les fans de Line Of Duty découvrent le document «  Easter Egg  » via le code QR de la remorque

La bande-annonce de la saison six a chuté hier (9 mars) avant le retour de l’émission le 21 mars, et il n’a pas fallu longtemps aux fans pour se rendre compte qu’il y avait quelques pistes cachées là-dedans pour qu’ils se fassent les dents.

Quelques secondes plus tard, un magazine contenant un code QR peut être vu brièvement. Quelques petits poulets curieux ont décidé de le scanner, et voilà, cela vous amène à un document intitulé «Operation Easter Egg Hunt».

Vicky McClure, Adrian Dunbar et Martin Compston sont tous sur le point de revenir en tant qu’inspecteur-détective Kate Fleming, surintendant Ted Hastings et sergent-détective Steve Arnott respectivement dans la sixième série.

« Pas un seul jour de tournage perdu, et plus de 100 collègues ont terminé le tournage en bonne santé. Nous nous sommes occupés les uns des autres. Nous avons suivi la science . »

Ligne de conduite la série six débutera sur BBC One à 21 heures le dimanche 21 mars. Les épisodes seront ensuite diffusés chaque semaine sur la chaîne et sur iPlayer – et il y aura sept épisodes à apprécier cette fois-ci, ce qui en fait la série la plus longue à ce jour.