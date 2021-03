Les fans de Lil Nas X vivent pour ses paroles de Montero et les mèmes sont hilarants

Paroles de Lil Nas X Montero Call Me By Your Name: La signification expliquée. Image: Columbia Records







Qui est Montero? La chanson et la vidéo ‘Montero (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X ont déjà inspiré des milliers de mèmes.

Lil Nas X est de retour avec un autre bop et les fans ne peuvent pas en avoir assez de la brillance de ses paroles ‘Montero (Call Me By Your Name)’.

Montero est le vrai nom de Lil Nas X et «Montero (Call Me By Your Name)» voit Lil Nas X rapper sur le fait d’avoir une relation sexuelle avec un mec au placard. Dans les paroles, Lil Nas X rappe: « Cocaïne et boire avec tes amis / Tu vis dans le noir, mon garçon, je ne peux pas faire semblant / Je ne suis pas en phase, seulement ici pour pécher / Si Eve n’est pas dans ton jardin, tu sais que tu peux / m’appeler quand tu veux « .

LIRE LA SUITE: Les fans de Lil Nas X le félicitent pour avoir rappé sur le sexe gay dans ses paroles de vacances

De quoi parlent les paroles de Montero Call Me Your Name de Lil Nas X?

S’ouvrant sur le nouveau single, Lil Nas X a tweeté: « cher montero de 14 ans, j’ai écrit une chanson avec notre nom dedans. Il s’agit d’un gars que j’ai rencontré l’été dernier. Je sais que nous avons promis de ne jamais sortir publiquement, je sais nous avons promis de ne jamais être «ce» type d’homosexuel, je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira les portes à de nombreuses autres personnes queer pour qu’elles existent simplement.

Il a ensuite ajouté: « Vous voyez, c’est très effrayant pour moi, les gens seront en colère, ils diront que je pousse un ordre du jour. Mais la vérité est que je le suis. L’agenda pour que les gens restent à l’écart de la vie des autres. et arrêtez de dicter qui ils devraient être. vous envoyer de l’amour du futur. «

La vidéo montre Lil Nas X jouer le serpent dans le jardin d’Eden et donner à Satan un lap dance. Naturellement, les gens vivent pour cela. Non seulement c’est rafraîchissant de voir un rappeur noir, gay et masculin être si ouvert sur sa sexualité, mais c’est aussi une excellente chanson et une vidéo. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que le single et les visuels aient déjà inspiré d’innombrables mèmes.

Voici quelques-uns des plus drôles à ce jour.

Lil Nas a dit: ⛅

|

|

|

|

|

| 🤸🏿‍♂️

🔥🔥🔥 – 🌸 𝙎𝘼𝙈 🌸 (@ Samu5300) 26 mars 2021

rip shakespeare, je sais que vous auriez aimé montero par lil nas x – yumeko (@ 4tiy4h) 26 mars 2021

«Montero (Call Me By Your Name)» est le deuxième single du deuxième album encore sans titre de Lil Nas X. Nous avons hâte de voir ce qu’il fera ensuite.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂