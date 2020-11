Les fans de Lil Nas X le félicitent pour avoir rappé sur le sexe gay dans ses paroles de vacances

« Je pourrais en bas sur le bas mais je surpasse la merde. »

Lil Nas X est de retour avec un nouveau banger froid comme la pierre et tout le monde vit pour la franchise et la sincérité de ses paroles de «vacances».

Depuis que Lil Nas X est devenu célèbre avec son single à succès international ‘Old Town Road’, le monde entier est tombé amoureux de lui. De ses bops indéniables (‘Panini’ gifle encore) à ses tweets hilarants (qui est à son niveau, sérieusement?), Il n’y a rien à ne pas aimer chez le joueur de 21 ans. Sans oublier, Lil Nas X est l’un des rares rappeurs ouvertement gay de l’industrie de la musique aujourd’hui.

LIRE LA SUITE: Lil Nas X sort dans les paroles de ‘C7osure’

«Holiday» est le premier single de Lil Nas X de son premier album à venir et il est sûr de dire qu’il ne déçoit pas. Dans la chanson, Lil Nas aborde tout, de sa sexualité à ses ennemis et la vidéo le voit se transformer en le Père Noël le plus chaud du monde.

Que signifient les paroles de Lil Nas X’s Holiday?

Dans le premier couplet, Lil Nas X laisse tomber une référence ironique au sexe gay. Il rappe: « Je pourrais en bas sur le bas, mais je sur la merde. » En d’autres termes, il est en bas dans la chambre, mais pour tout le reste, il est au top. Il évoque également son ascension vers le succès: « Mec, je me suis faufilé dans le jeu, je suis entré à cheval / j’ai sorti un gadget, je l’admets, je n’ai pas de remords. »

Lil Nas appelle également quiconque tente de rejeter ses réalisations. Il rappe: «Personne n’a essayé de me laisser entrer, personne n’a ouvert les portes / je les ai mis à terre, ils n’avaient pas le choix», et il fait référence à sa polyvalence. Il ajoute: « Changez de genre sur vos putes, faites un hit rock (Mmm) / J’ai la plus grosse chanson, merde les charts, soeur. »

Naturellement, Internet vit pour cela. L’écrivain Grace Medord a tweeté: « La seule chose qui me préoccupe aujourd’hui, c’est ‘je pourrais en bas sur le bas mais je top merde’ étant la ligne d’ouverture d’un morceau d’un artiste de rap grand public, si vous voulez parler de réinitialisation culturelle !!!! !!! [sic] »

la seule chose qui me préoccupe aujourd’hui est « je pourrais en bas sur le bas mais je top merde » étant la ligne d’ouverture d’un morceau d’un artiste de rap grand public, si vous voulez parler de réinitialisation culturelle !!!!!!! – G (hôte) 👻 (@oneofthosefaces) 13 novembre 2020

Je me suis réveillé avec Lil Nas X, alias un rappeur en tête des charts, sortant un nouveau single qui dit: « Je pourrais être en bas mais je top merde » !! ALLONS!! Je l’aime sm – wap rem x (@jackremmington) 13 novembre 2020

le fait que lil nas x ne puisse pas se foutre de ce que les rappeurs homophobes de 40 ans ont à dire et continue de faire le plus malgré tout rend tout ce qu’il fait si amusant à regarder pic.twitter.com/EaDoPcGWBM – Ross Francis (@rosslohan) 13 novembre 2020

lil nas x rapping « je pourrais en bas sur le bas mais je top merde » tout habillé en père Noël est la vraie raison de la saison – madame girlboss (@imyourdaisy) 13 novembre 2020

Nous n’avons pas d’autre choix que de stan.

Lil Nas X – ‘Holiday’ paroles

INTRO

TT-Tay Keith, je l’ai pris à dix (Hey)

REFRAIN

Ayy, c’est des vacances

J’ai des putes sur des putes et elles sont hors de contrôle, ouais

Ayy, c’est une autre façon

Tous mes négros partent et j’espère que tu le sais

Je ne peux même pas fermer les yeux

Et je ne sais pas pourquoi, je suppose que je n’aime pas les surprises

Je ne peux même pas rester loin du jeu auquel je joue

Ils vont nous connaître aujourd’hui, ouais

VERSET 1

Ayy, je peux faire de la merde? (Pop, pop, pop)

Je pourrais en bas sur le bas, mais je top merde (mais je top merde)

Changez de genre sur vos putes, faites un hit rock (Mmm)

J’ai la plus grosse chanson, baise les charts, soeur, je n’en ai pas besoin

PRÉ-CHOEUR

Ils veulent savoir si je serai le dernier

Salope, même si je commençais à floppin ‘, il y aurait de la mode

Poppin ‘up in movies, is not no Nasy, bitch, it’s Ashton

Hee, hee, je suis mauvais en tant que Michael Jackson

Dun, Dun, Dun

REFRAIN

Ayy, c’est des vacances

J’ai des putes sur des putes et elles sont hors de contrôle, ouais

Ayy, c’est une autre façon

Tous mes négros partent et j’espère que tu le sais

Je ne peux même pas fermer les yeux

Et je ne sais pas pourquoi, je suppose que je n’aime pas les surprises

Je ne peux même pas rester loin du jeu auquel je joue

Ils vont nous connaître aujourd’hui, ouais

VERSE 2

Mec, je me suis glissé dans le jeu, je suis entré à cheval

J’ai sorti un truc, je l’admets, je n’ai aucun remords

Personne n’a essayé de me laisser entrer, personne n’a ouvert les portes

Je les ai mis à pied, enculés, ils n’avaient pas le choix

Dun-Dun-Dun

Ils ont essayé de me rejoindre, ayy, mais je suis béni, tu vois

Ayy, pas de flex, mais mes chèques donnent une allumeuse au vétérinaire

Ayy, et je suis sexy, ils veulent me baiser

Pop star, mais les rappeurs me respectent toujours

PRÉ-CHOEUR

Ils veulent savoir si je serai le dernier

Salope, même si je commençais à floppin ‘, il y aurait de la mode

Poppin ‘up in movies, is not no Nasy, bitch, it’s Ashton

Hee, hee, je suis mauvais en tant que Michael Jackson

Dun, Dun, Dun

REFRAIN

Ayy, c’est des vacances

J’ai des putes sur des putes et elles sont hors de contrôle, ouais

Ayy, c’est une autre façon

Tous mes négros partent et j’espère que tu le sais

Je ne peux même pas fermer les yeux

Et je ne sais pas pourquoi, je suppose que je n’aime pas les surprises

Je ne peux même pas rester loin du jeu auquel je joue

Ils vont nous connaître aujourd’hui, ouais

OUTRO

Tay Keith, baise ces négros

Daytrip l’a pris à dix (Hey)

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂