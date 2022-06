Les fans de Life is Strange pourraient avoir de bonnes nouvelles aujourd’hui avec un nouveau jeu

Il est là depuis quelques années La vie est étrangesérie, qui pour beaucoup par l’ambiance mélancolique jeu parfait pour la génération Millennials représente. Après le spin-off Vraies couleurs apparu récemment, le prochain jeu semble maintenant être dans les starting-blocks.

Dontnod présentera probablement le nouveau Life is Strange aujourd’hui

sur twitter a Divertissement une annonce pour aujourd’hui promis. Cela devrait donner un aperçu de la suite.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Comme le confirme le studio, le Annonce ce mardi se produire. Nous vous mettrons ici 45secondes.fr se tenir au courant bien sûr. Une heure exacte pour l’annonce n’existe pas encore.

Peut-il vraiment s’agir d’un Life is Strange 3 ? En ce qui concerne les True Colors, il apparaît nouvelle annonce de la série trop tôt. Mais le spin-off n’a pas été développé par le studio principal Dontnod Entertainment mais par Deck Nine Games. C’est ce qui le fait apparaître légèrement plus probablequ’une nouvelle Life is Strange pourrait en fait être imminente.

A part ça c’est ça Studio mais pas que pour les jeux d’aventure responsable. Comme premier jeu, Dontnod a développé le jeu d’action souviens-toi de moi. Après cela est venu le RPG vampire et les aventures Dis moi pourquoi tel que miroirs jumeaux. Il n’est donc pas nécessaire que nous vivions une autre aventure dans l’univers de Life is Strange, mais peut-être aussi quelque chose de complètement différent.

Pour de vrai des indices sur ce qui va arriver, malheureusement il n’y en a pas encore. Cependant, puisque le studio développe des aventures plus interactives dans son ADN, on peut supposer qu’il n’en sera pas autrement ici.

Si vous n’êtes toujours pas sûr si Life is Strange est quelque chose pour vous, n’hésitez pas à le vérifier notre test du dernier volet True Colors dans. Nous avons ça joué à travers des aventures mélancoliques et explore le pouvoir émotionnel de la musique :