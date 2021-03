Les fans de Letterkenny veulent vraiment Jared Keeso dans le rôle de Wolverine dans les X-Men du MCU

Comment et quand les goûts Carcajou et le reste de Les X-Men entrera dans l’univers cinématographique Marvel reste inconnu, mais un fan sait exactement qui il veut voir s’habiller en spandex jaune et bleu: Letterkenny star Jared Keeso. Une pétition appelant Marvel à recruter l’acteur comme nouveau Carcajou a maintenant gagné du terrain, recueillant plusieurs milliers de signatures ces derniers jours, et se rapproche rapidement de son objectif grâce à un raisonnement solide.

« Hugh Jackman a déjà déclaré qu’il ne reviendrait pas en tant que Wolverine dans la franchise X-Men. Comme il y a des rumeurs de redémarrage de X-Men sous Disney et Marvel, je propose la seule solution de casting logique pour l’un des personnages de bande dessinée les plus reconnaissables – certainement dans la ligne X. Jared Keeso. Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, Jared Keeso est un acteur de personnage probablement mieux connu pour son émission Letterkenny, qu’il a co-créé, co-écrit et interprété. rôles, bien que pour la plupart mineurs, dans un large éventail de films et d’émissions de télévision populaires. «

Grâce à sa passion et à son travail acharné pendant près de deux décennies, Hugh Jackman est devenu synonyme du rôle du X-Man favori des fans, avec de nombreux Carcajou les fans se sont demandé qui devrait reprendre le flambeau. Eh bien, ce fan a pensé que « Regarder un seul épisode » de Keeso dans la série Letterkenny « établit pleinement comment M. Keeso serait le choix de casting parfait pour Wolverine. »

Ils ajoutent que pas Keeso partage beaucoup de similitudes avec le personnage de bande dessinée populaire disant: « Il est en fait canadien » et « À 5’10 », il n’est pas trop grand. dis que le Letterkenny star « A déjà des années d’expérience à jouer un dur à cuire » et est « Déjà en très bonne forme. » En fait, le seul inconvénient qu’ils peuvent voir avec cette suggestion de casting est que le studio « aurait besoin d’investir dans la teinture pour les cheveux » mais que « avec le budget de Disney, cela ne devrait pas être une énorme épreuve. » Difficile d’argumenter avec cela.

Avec son rôle de star et d’écrivain dans la série Letterkenny, qui suit les événements comiques de gens de la campagne se débrouillant dans une petite ville, Jared Keeso a également joué des rôles dans des rôles comme Élysée, La mort et la vie de John F. Donovan dans lequel il a joué aux côtés de Kit Harington et Natalie Portman, et le drame policier 19-2. Avec Hugh Jackman déclarant à maintes reprises que son héritage en tant que Carcajou c’est bel et bien fini, merveille pourrait certainement faire bien pire que de donner à Keeso un coup de couteau dans le rôle.

Pendant ce temps, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment mis fin à la suggestion selon laquelle il avait en tête un acteur particulier pour succéder à Jackman, répondant par un «non» assez définitif. Feige a cependant révélé quelques détails intéressants concernant l’approche de Marvel au plus large X Men franchise disant: « Vous savez à quel point j’aime les X-Men. J’ai déjà dit que c’est là que j’ai commencé. Je ne peux rien vous dire avant que nous l’ayons annoncé, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et continues en interne. »

Avec Les X-Men et Carcajou sûr d’entrer éventuellement dans le MCU, qui aimeriez-vous voir le casting? Si la réponse est Jared Keeso, vous pouvez signer la pétition sur Change.org.

