Les fans de Lady Gaga accusent Coldplay d’avoir « arnaqué » Chromatica avec Kaotica

Kaotica est une planète fictive que Coldplay utilise pour promouvoir son nouveau single « Higher Power »,

Coldplay est sous le feu des accusations selon lesquelles leur nouveau Kaotica la campagne vole à Lady Gaga Chromatica ère.

Les fans de Lady Gaga savent déjà que la superstar a sorti son sixième album studio Chromatica l’année dernière. Le projet en tête des palmarès est un album conceptuel basé sur la planète fictive de Chromatica, une utopie où la gentillesse et l’inclusivité règnent en maître, et le LP explore les thèmes du deuil, de la guérison et de la résilience. Tout au long de l’époque, Gaga a utilisé des images roses.

Maintenant, Coldplay a lancé une nouvelle ère et ils font face à des réactions négatives de la part des fans de Gaga sur les similitudes avec Chromatica.

Les fans de Lady Gaga accusent Coldplay d’avoir « arraché » Chromatica avec Kaotica. Image: Interscope, @coldplay via Twitter

Coldplay a commencé à taquiner leur Kaotica ère la semaine dernière (27 avril) en lançant un nouveau site Web appelé alienradio.fm à côté d’une vidéo d’un éventail de mystérieux symboles roses. Ils ont ensuite dévoilé l’art rose de leur nouveau single « Higher Power » et ont commencé à faire des références sur les réseaux sociaux à une planète fictive appelée Kaotica ce que les fans croient est le nom de leur neuvième album.

De l’œuvre d’art et des symboles au concept de planète et au nom, il existe des similitudes évidentes entre Chromatica et Kaotica et les gens appellent Coldplay pour avoir copié Lady Gaga. Une personne a tweeté: « Donc, Lady Gaga a passé plus de 3 ans à créer Chromatica juste pour que Coldplay vienne et en vole complètement l’idée. »

Lady Gaga a donc passé plus de 3 ans à créer Chromatica juste pour que Coldplay vienne et en vole complètement l’idée. pic.twitter.com/FKVQuas4Rb – Je m’appelle James (@_JamesGtfo) 3 mai 2021

Pétition pour @jeu froid de reconnaître publiquement Chromatica comme l’inspiration directe de la direction créative de leur nouvel album. pic.twitter.com/ZSM2Vx9AOe – ☽☾ 𝖍𝖔𝖑𝖑𝖞 ♡ 𝖌𝖆𝖌𝖆 𝚡ˣ𝙭 (@lovinginvention) 3 mai 2021

Après la conception de la planète Chromatica, Doja Cat a construit « Planet Her » et Coldplay a construit la planète « Kaotica ». Lady Gaga est la norme. pic.twitter.com/Dzu5VeiXKZ – ♗ (@PopeChromaticus) 3 mai 2021

Coldplay n’est pas le seul artiste à avoir été accusé d’avoir copié Gaga. Le prochain album de Doja Cat Planète-la est également basé sur une planète fictive et le premier single «Kiss Me More» utilise également des images roses.

Dans l’état actuel des choses, ni Coldplay ni Gaga n’ont commenté les comparaisons.

Qu’est-ce que tu penses? Coldplay a-t-il copié Gaga?

