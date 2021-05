Les fans de la ligne de service sont massivement confus lors de la finale de la série

Post It Bloc 45 Feuilles notes repositionnables Post-It Super Sticky lignées Rectangle Arc-en-ciel - 98 x 98 mm - paquet 6 blocs

Les notes Post-it® SuperSticky disposent d'un puissant adhésif qui colle plus solidement aux surfaces que la plupart des autres produits similaires.Ces notes Post-it® SuperSticky lignées grand format sont idéales lors de réunions ou de discussions informelles au bureau. Les notes adhésives peuvent aussi être utilisées pour de nombreux autres besoins: noter rapidement un numéro de téléphone ou une liste de choses à faire, griffonner une idée, laisser des messages à vos collègues, amis ou famille. Fabriquées en fibres de papier certifié PEFC, les notes adhésives Post-it® SuperSticky sont un choix éco-préférable. En outre, les notes disposent d'un adhésif dérivé à 60% de ressources renouvelables. Ces notes peuvent être collées, retirées et repositionnées facilement, sans laisser de résidu sur la surface des meubles de classement, portes ou murs, ni même à l'intérieur des plannings, classeurs ou carnets. Chaque paquet de 2 blocs offre 5 couleurs vives qui vous permettront de donner personnalité et visibilité à vos idées et notes. Chaque bloc de 100 mm x 100 mm comprend 90 feuilles de notes SuperSticky.Marque: Post-it®Choix éco-responsable: Certifié PEFCQuantité: blocs de 90 notes chacunDimensions: 100 mm x 100 mmCouleurs : Fuchsia, mûre, jaune ultra, vert néon et bleu Méditerranée