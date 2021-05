Les fans de la ligne de service convaincus que Buckells représente en fait Boris Johnson

CATELLANI & SMITH lampe à suspension LEDERAM MANTA S1 (Noir and or / tige noire / disque or - Métal)

Lederam Manta S1 Catellani & Smith représente la rigueur du geste fait pour tracer une ligne, tandis que les disques aux couleurs chaudes et douces renferment un module LED ultra-plat, qui permet de créer des lampes minces et des formes suspendues aux lignes courbes et sinueuses. Lederam Manta S1 Catellani & Smith est une lampe à suspension réalisée avec un écran en résine de verre, tige en métal, disque en aluminium avec articulation en nickel.Ampoule incluse: module LED 1x17W puissance nominale 17W classe A+ 2700K 1700lm.Dimensions:base Ø 9×3,5 cm, suspension cable 120 cm to be cut to size, shade Ø 60 cm ca. H 30 cm ca., swiveling disc Ø 17 cm