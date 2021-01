Les fans de Kim Kardashian sont sceptiques à propos de son cadeau de 500000 €

Avec L’incroyable famille Kardashian Enfin, après sa longue et révolutionnaire course à la télé-réalité, les membres de la famille Kardashian devront trouver de nouvelles façons de rester sous les projecteurs. Kim Kardashian West, qui était au début l’une des plus reconnaissables du groupe, a travaillé dur pour se définir de manière à la distinguer de sa famille pendant quelques années. En tant que seule sœur avec un mariage qui a duré, Kardashian a acquis une réputation de stabilité face au tumulte personnel de ses frères et sœurs. Elle a également redéfini sa carrière de manière surprenante.

Lorsque Kardashian a publié une offre généreuse pour aider à rattraper l’année difficile que 2020 a été pour tant de gens, certains fans étaient ravis, mais d’autres étaient sceptiques quant à ses véritables motivations.

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / Getty Images

Kim Kardashian West a travaillé pour se redéfinir

Quand L’incroyable famille Kardashian Première création, Kim Kardashian West était sans doute le visage le plus reconnaissable de la famille – grâce en grande partie à une sex tape divulguée d’elle et d’un ex. Avec une ascension aussi scandaleuse de la célébrité, il n’est pas étonnant que Kardashian ait acquis une réputation de fêtarde qui ne prenait rien au sérieux. Cette identité était difficile à ébranler après une série de mariages très médiatisés – et leurs divorces ultérieurs. Lorsque la star de télé-réalité a épousé le génie du rap autoproclamé Kanye West, beaucoup ont pensé que c’était plus ou moins la même chose.

Cependant, West et Kardashian se sont avérés avoir une relation sérieuse qui a duré près d’une décennie et a produit plusieurs enfants. En plus de s’installer dans sa vie personnelle, Kardashian s’est également attachée à sa personnalité professionnelle. Elle a commencé à étudier le droit et a exprimé sa passion pour la réforme de la justice pénale, une décision qui a surpris de nombreuses personnes qui la considéraient comme insipide et déconnectée de telles poursuites. Kardashian a été pleine de surprises et les fans ont été curieux de voir comment elle allait pivoter sans l’émission de télé-réalité pour maintenir sa connexion avec les fans.

Le pouvoir des médias sociaux est clair pour Kim Kardashian

CONNEXES: « KUWTK »: le combat de Kendall et Kylie a changé la façon dont les fans voient Kim Kardashian

À la suite de l’annonce que L’incroyable famille Kardashian se termine, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui l’a finalement conduit à sa conclusion. Kris Jenner, la matriarche de la famille, a offert un aperçu: «Lorsque nous avons commencé, il n’y avait pas d’Instagram, de Snapchat ou d’autres plateformes de médias sociaux. Le monde a changé. Maintenant, il y en a tellement, le spectateur n’a pas à attendre trois ou quatre mois pour voir un épisode. Nous pouvons leur donner toutes les informations que quiconque voudrait connaître en temps réel. »

Kim Kardashian West est un maître dans l’utilisation des médias sociaux à son avantage. Avec une présence active sur Twitter et Instagram, Kardashian utilise sa personnalité en ligne pour rester connectée à ses fans et pour promouvoir sa ligne de shapewear, SKIMS. Il est certainement vrai que les personnes qui souhaitent suivre ce Kardashian en particulier peuvent le faire facilement en ligne.

Kim Kardashian a annoncé un gros cadeau en espèces

Récemment, Kardashian s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle donnerait 500 000 € sous forme de 1 000 dons distincts de 500 € à des personnes dans le besoin. Les paiements seraient une aide directe via Cash App, et ceux qui voulaient être pris en considération étaient invités à envoyer à Kardashian leur € cashtag.

Ce mouvement généreux a été accueilli avec un mélange de réponses, et un fil Reddit sur le sujet a capturé la gamme. «C’est un geste si aimable et j’espère que de plus en plus d’offres d’assistance directe viendront d’autres personnes. Bien à toi Kim! a écrit un fan qui a noté que 500 € pourraient vraiment aider certaines personnes qui ont besoin d’aide alimentaire ou de location.

D’autres étaient beaucoup plus sceptiques. «J’ai lu des rumeurs selon lesquelles Kanye lui achèterait une île privée pour Noël, peut-être qu’elle veut calmer les calomnies de la part de la classe ouvrière», a noté un commentateur. Un autre a souligné que le message comprenait une note indiquant qu’il s’agissait d’un parrainage: «Kim attire beaucoup d’attention, mais l’application Cash paie pour cela. Et, très probablement, ils paient à Kim le même montant pour conclure l’affaire. Donc probablement 500k pour Kim et 500k pour le cadeau. »

Certains y voient le signe d’une «grande croissance» de la part de Kardashian tandis que d’autres soutiennent que ce n’est rien de plus qu’un «coup publicitaire». Peut-être que les prochains mouvements de Kardashian éclaireront un peu ce qui est plus précis.